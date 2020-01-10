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Культура
2020-01-10T09:54+0300
https://ria.ru/20200110/1563230494.html
В музее Москвы покажут мультимедийную оперу "Вода"
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РИА Новости

В музее Москвы покажут мультимедийную оперу "Вода"

09:54 10.01.2020
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© Предоставлено пресс-службой Музея МосквыОпера "Вода" режиссера Бориса Лесного
Опера Вода режиссера Бориса Лесного
© Предоставлено пресс-службой Музея Москвы
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. В пространстве выставки "Время Москвы-реки" в Музее Москвы пройдет мультимедийная опера "Вода", сообщает пресс-служба музея.
Проект режиссера Бориса Лесного и художника-постановщика Дуни Франкштейн посвящен экологии и отношениям человека и воды.

"Главные герои олицетворяют реальных или мифических существ, связанных с этой стихией (...) Музыкальная часть помимо вокального исполнения включает звуковую инсталляцию, основанную на звуках воды в разных агрегатных состояниях", - говорится в сообщении.

Спектакль был впервые показан на площадке Центра им. Вс. Мейерхольда в 2018 году и на фестивале Brusfest в 2019 году.
© Предоставлено пресс-службой Музея МосквыОбщий план выставки "Время Москвы-реки" в Музее Москвы
Общий план выставки Время Москвы-реки в Музее Москвы
© Предоставлено пресс-службой Музея Москвы
Общий план выставки "Время Москвы-реки" в Музее Москвы
Выставка "Время Москвы-реки" посвящена истории и экологии главной водной артерии столицы, а также попыткам представить будущее акватории столичного региона вплоть до 2119 года.
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