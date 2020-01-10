Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-10T08:00+0300
https://ria.ru/20200110/1563228016.html
Американские СМИ: в противостоянии Трампа с Ираном выиграл Путин
https://cdn21.img.ria.ru/images/156322/86/1563228678_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_658a43a15d5947097b95786c719d0b0d.jpg
РИА Новости

Американские СМИ: в противостоянии Трампа с Ираном выиграл Путин

08:00 10.01.2020
20147
© AFP 2019 / Atta Kenare Иранцы поджигают американский флаг во время демонстраций против американских "преступлений" в Тегеране
Иранцы поджигают американский флаг во время демонстраций против американских преступлений в Тегеране
© AFP 2019 / Atta Kenare
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
Развитие ближневосточного кризиса, а также скорость, с которой будет (или не будет) происходить эскалация конфликта по линии Вашингтон — Тегеран, едва ли поддается адекватному прогнозированию. Слишком много обстоятельств могут измениться очень быстро. И слишком много факторов, которые лидеры всех конфликтующих сторон используют для принятия решений, не являются сейчас достоянием гласности. Однако все эти ограничения не останавливают наших западных коллег: если анализировать те выводы о действиях США в Ираке и Иране, которые предлагают своим читателям и слушателям американские источники, то нельзя не заметить, что с их точки зрения победитель уже определен — это Владимир Путин. В западном инфополе нет консенсуса по поводу того, каким именно образом Россия извлечет выгоду из американо-иранского конфликта, но заокеанские СМИ предлагают своим читателям очень широкий спектр возможных вариантов, методов и сценариев.
Справедливости ради нужно отметить, что такая позиция — результат определенной эволюции, то есть первоначальные впечатления в нью-йоркских и вашингтонских редакциях были совсем другие. Например, 7 января агентство деловой информации Bloomberg, которое не очень любит Дональда Трампа, опубликовало крайне нехарактерный для себя материал, опорным тезисом которого было утверждение "Путину сейчас нужен "план Б" по Ирану. Смерть Кассема Сулеймани может привести к изменениям в российских расчетах по Сирии, Ирану и Турции".

В поисковой системе Google эта статья фигурировала под восторженным заголовком "Трамп взорвал генеральный план Путина на Ближнем Востоке".

Логику тех, кто верил в срыв планов России на Ближнем Востоке из-за агрессивных действий Трампа, при большом желании понять можно. Если излагать максимально схематично, то расчет выглядел так: после убийства Сулеймани Тегеран будет просто вынужден ответить максимально жестким образом, что заставит администрацию Трампа нанести еще более жесткий удар по Ирану. Эскалация в конце концов нанесет Ирану такой ущерб, который сделает его абсолютно неспособным играть нынешнюю роль ведущей региональной державы. В этом сценарии, на который указывал Bloomberg, у России якобы не осталось бы другого выбора, как "сдать" Сирию и ее лидера Башара Асада.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на первом заседании осенней сессии
Вчера, 16:47Конфликт США и Ирана
Жириновский назвал причину столкновений на Ближнем Востоке
Практика оказалась сложнее теории, а апокалиптический для ближневосточных планов России сценарий провалился сразу в двух ключевых пунктах. Во-первых, Иран выбрал эдакий "хирургический" вариант ответных действий, просто обозначив свои военные возможности. Во-вторых, администрация Дональда Трампа не стала поднимать ставки и бомбить иранские НПЗ или "объекты культурного наследия" (то есть в том числе знаменитые мечети), несмотря на призывы влиятельных функционеров Республиканской партии и обещания самого Трампа.
Проанализировав сложившуюся ситуацию, американские СМИ начали наперебой объяснять читателям, что Россия стала или вот-вот станет едва ли не главным бенефициаром нового витка кризиса на Ближнем Востоке. Иногда намекают и на то, что Дональд Трамп фактически помог Владимиру Путину.
Специализированный журнал Foreign Policy считает, что эскалация конфликта США с Ираном "предоставляет Путину новые возможности для достижения двух своих давних целей: подрыв доверия к США и расширение присутствия России на Ближнем Востоке".
В качестве экспертной оценки журнал приводит мнение Андреи Кендалл-Тейлор, научного сотрудника "мозгового центра" Center for a New American Security и бывшего специалиста по России и Евразии в Национальном совете по разведке (структуре, координирующей стратегическое планирование американских спецслужб): "Путин считает, что противодействие односторонним действиям США является его личной задачей, и он крайне склонен пользоваться изменяющимися обстоятельствами. Поэтому он будет стремиться извлечь выгоду из любой возможности использовать убийство Сулеймани и любую последующую нестабильность, чтобы запятнать репутацию Вашингтона в регионе".
Портреты президента США Дональда Трампа и Верховного лидера Ирана Али Хаменеи
Вчера, 11:58Конфликт США и Ирана
Трамп просчитался в ситуации с Ираном, считает член Совфеда
Оставляя за скобками уверенность американского эксперта в своей способности читать мысли российского руководства, стоит отметить, что для подрыва репутации США в регионе не требуются усилия Москвы или какой-то другой внешней силы. Действий самого Вашингтона вполне достаточно. Главное — не мешать.

Американское издание The Slate может себе позволить выражаться более прямолинейно: "Единственный победитель противостояния США и Ирана — Россия. Это кризис, прекрасно подходящий для Владимира Путина".

Позиция авторов The Slate более логична и довольно последовательна. Они исходят из того, что одним из вероятных последствий убийства Сулеймани станет вывод войск США из Ирака под давлением местных властей. А дальше последствия вполне предсказуемы. "Если в Ираке не будет войск, Соединенным Штатам будет трудно поддерживать (военное) присутствие в Сирии. Эта пустота может дать Москве большое пространство для маневра в регионе, по сути, укрепив ее положение в качестве регионального игрока с серьезным политическим влиянием. Помимо укрепления позиции России, удар по Сулеймани способствует целям России — вбить клин между Вашингтоном и его партнерами, а также продвигать глобальное восприятие Соединенных Штатов как непредсказуемых и желающих войны. Москве уже удалось подорвать отношения США с ближневосточными союзниками". То есть неприятности для США наступят даже в том случае, если они все-таки сохранят в Ираке своих солдат.
Поразительно, насколько заокеанские эксперты уверены, что без российского президента западные союзники США неспособны сами прийти к выводу, что Вашингтон — это очень нестабильный, ненадежный, эгоистичный и крайне агрессивный игрок на геополитической арене. По большому счету, для того, чтобы прийти к таким выводам, не нужны какие-то тесные контакты с Москвой: достаточно просто почитать новости и послушать представителей Госдепа и Пентагона, а также ознакомиться с твиттером Трампа.
Пора на мировую
Вчера, 14:26Конфликт США и Ирана
Пора на мировую
Агентство Associated Press фактически указывает на то, что это не Кремль пытается кого-то в чем-то убедить и куда-то привлечь, а европейские (и не только европейские) лидеры обращаются к России, вероятно, видя в нашей стране надежного и предсказуемого партнера для диалога:
"Визит Путина во вторник в Сирию символизирует реальность, сформировавшуюся за последние месяцы: американская стратегия на Ближнем Востоке — загадка для многих союзников США, а Россия более чем готова заполнить любой вакуум. Это изменение ситуации во многих отношениях оставило союзников Соединенных Штатов в затруднительном положении — или (заставило их) обратиться к России в поисках партнера. Путин был первым мировым лидером, с которым говорил президент Франции Эммануэль Макрон, узнав об атаке американского беспилотника в пятницу. Тем временем канцлер Германии Ангела Меркель едет в Кремль, чтобы обсудить кризис на Ближнем Востоке".
Независимо от того, какие предсказания наших западных оппонентов по информационной войне станут реальностью, уже сейчас очевидно, что действия США не находят былой поддержки даже среди самых близких их партнеров. На это жалуются и американские официальные лица, но им придется привыкнуть именно к такой ситуации. Рано или поздно поведение Вашингтона должно было привести к тому, что все пострадавшие (включая союзников) начнут искать способы дистанцироваться от США и как-то защититься от американского эгоизма, совмещаемого с манией величия, экономическим шантажом и военными авантюрами.
Эта тенденция окажет самое серьезное влияние на геополитические расклады не только наступившего года, но и следующих десятилетий. С заокеанскими экспертами нельзя не согласиться в одном: Россия от этого только выиграет.
42122752313
Обсудить 19
Спортсмены и команды
Россия
Дональд ТрампBloomberg L.P.Министерство обороны СШААнгела МеркельВладимир ПутинСирияИранСШААвторыВ мире
Популярные комментарии
Если нарушать договора, под которыми стоят ваши подписи, если сливать союзников, по принципу "лишь бы мне было хорошо, если громко объявлять неугодных террористами, при этом самому действуя террористическими методами, то рано или поздно от тебя будут открещиваться, как от чумного. Это применительно к любому государству.
10 января, 08:25
CCicicipi
2700002
Ничего Путин не выиграл.Здесь игра намного сложнее и в ней проигрывает Трамп,внутри своей политической «элиты».Сейчас его законодательно ограничат от военных действий и плавно отодвинут от возможности второго срока.Помпео его реально подставил.
10 января, 09:35
Олег 84
10000014
Рекомендуем
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
Тайны газового контракта: как Украина получит вдвое меньше, чем хотела
Медицинский радиологический научный центр
Ученые показали, как излечить рак менее чем за секунду
Антон Астафьев, Артем Астафьев
"Скрутили и ждали полицию": братья поймали вора и заработали уголовку
Дом в Миорском районе Витебской области, где произошло убийство гостя
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Остров в форме знака доллара
"Будет больно": США не справились с кризисом ликвидности
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
Пешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве
Синоптики предупредили о начале "европейской" зимы в Москве
Новорожденные в родильном доме
Названы самые редкие имена новорожденных в России
Момент пуска ракеты Кинжал в ходе учений на Черном море
Опубликовано видео пуска ракеты "Кинжал" на учениях в Черном море
Цветы и свечи в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети
Жительница Подмосковья Надежда Бартош, выигравшая миллиард рублей в лото
Выигравшая миллиард в лотерею женщина прокомментировала свою победу
Актриса Шэрон Стоун
Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Соловьев задал Киеву неудобные вопросы о версиях крушения Boeing
Момент смертельного ДТП на трассе в Подмосковье попал на видео
Момент смертельного ДТП на трассе в Подмосковье попал на видео
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:13Тегеран не обращался в МАК за помощью в расследовании авиакатастрофы
14:11МАК заявил о готовности помочь Ирану в расследовании катастрофы Boeing
14:11Воздух в Бангкоке и Паттайе остается опасно загрязненным
14:10Ирак ждет представителей США для обсуждения вывода войск
14:09Нургалиев прибудет в Абхазию на фоне протестов, сообщил источник
14:09В Киеве сообщили о получении от США "важных данных по авиакатастрофе"
14:05Названы самые продаваемые виниловые альбомы десятилетия
14:00Эксперт назвал возможные цели визита Меркель в Москву
13:58Актер из "Американской истории ужасов" умер в возрасте 27 лет
13:55ВС Испании оставил в силе решение о лишении главы Каталонии мандата
13:53В РВИО прокомментировали польскую резолюцию о Второй мировой войне
13:53Правительственные здания в Абхазии возьмут под круглосуточную охрану
13:52Киргизия и Таджикистан проведут расследование конфликта на границе
13:51Меркель на встрече с Путиным может затронуть Иран, заявили в Берлине
13:50Эксперт поддержала идею о штрафах за завышение стоимости услуг ЖКХ
13:45Меган Маркл вернулась в Канаду к сыну Арчи, сообщили СМИ
13:43Челябинские власти опровергли факты вывоза безнадзорных животных в лес
13:42СМИ опубликовали внутренние документы Boeing по самолету 737 MAX
13:40Ряд стран предложили Ирану помощь с изучением "черных ящиков" Boeing
13:40В Волгограде машина медслужбы с пациентом врезалась в столб
Лента новостейМолния