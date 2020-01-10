"Скрутили и ждали полицию": братья поймали вора и заработали уголовку

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. Антона и Артема Астафьевых из Волгограда обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью после того, как они задержали грабителя, проникшего в дом. По версии следствия, им оказался ранее судимый экс-сотрудник ОМОНа 38-летний Сергей Фомин, против которого тоже открыли дело — по статье "Грабеж". Однако братьям грозит куда более серьезный срок. РИА Новости разбиралось в запутанной истории.

Ночной гость

По словам матери Астафьевых, 17 июня она поздно вернулась с работы и сразу же легла спать. На улице было жарко, поэтому хозяйка оставила двери открытыми, прикрыв проем рамой, обтянутой москитной сеткой.

"Ночью проснулась от шороха, — рассказывает Татьяна РИА Новости. — В нескольких сантиметрах от кровати увидела силуэт человека. Разумеется, я испугалась и громко закричала, а незнакомец схватил мой ноутбук и убежал".

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Татьяна сообщила о случившемся сыновьям: 21-летнему Артему и 29-летнему Антону — их комнаты расположены в другой части дома. Молодые люди быстро оделись и отправились на поиски вора: старший пошел пешком, а младший поехал на машине. Мать тем временем вызвала полицейских и вышла на улицу.

"Пройдя несколько шагов, — вспоминает Астафьева, — услышала в темноте, как переговариваются сыновья: оказывается, они уже догнали и скрутили вора. Тот лежал на правом боку и закрывал лицо руками. Требовал, чтобы его отпустили. Я еще раз позвонила в полицию и сообщила, что злоумышленника задержали, но он пытается вырваться. Попросила прислать наряд как можно скорее".

Рядом, по словам женщины, выла сирена автосигнализации — неизвестный бросил ноутбук в одну из соседских машин. На шум вышел владелец. Еще через несколько минут подъехал патруль.

Астафьева утверждает, что полицейские осмотрели и сфотографировали ее комнату, забрали задержанного мужчину и уехали в отдел. При этом ноутбук не изъяли, отпечатки пальцев с него тоже не сняли.

Грабеж и тяжкие телесные

Как сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Волгоградской области, уголовное дело возбудили по статье "Грабеж". Подозреваемого задержали и отправили в СИЗО. Им оказался экс-сотрудник ОМОНа, участник боевых действий 38-летний Сергей Фомин.

Через месяц после его ареста на допрос вызвали уже братьев Астафьевых. Дело в том, что сразу после задержания Фомина отвезли на медосвидетельствование, где диагностировали вывих ключицы, перелом лучезапястного сустава, ушибы, травму носа. При этом от госпитализации, по словам Астафьевой, он отказался.

Братьям предъявили обвинение по статье 111 части 3 УК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц", однако сразу арестовывать не стали.

"На время все стихло, но в конце ноября Фомина почему-то выпускают из СИЗО под подписку о невыезде, а вскоре прямо на работе задерживают моих сыновей, — продолжает Астафьева, — мотивируя это тем, что они объявлены в федеральный розыск. Оба все это время жили дома, ни от кого не прятались, повесток не получали".

По решению суда Артема отправили в следственный изолятор, а с Антона взяли подписку о невыезде.

"Мимо проходил"

Уголовное дело против Астафьевых возбудили по заявлению Фомина. Сами они уверяют, что экс-омоновца не били, а лишь скрутили и пытались удержать до приезда полиции.

"Фомин уже несколько раз менял показания, — отмечает один из свидетелей. — Говорит, возвращался с вечеринки, когда вдруг на него налетели двое неизвестных, избили и сунули в руки ноутбук. Утверждает, что в дом не проникал и уж тем более ничего не крал".

Так все было или нет, предстоит выяснить полиции. Сейчас специалисты изучают записи с видеокамеры, установленной на стене соседнего с домом Астафьевых магазина. На кадрах хорошо различим бегущий человек с сумкой на плече и ноутбуком под мышкой.

"По моей информации, Фомин действительно проник к Астафьевым в дом и украл ноутбук, — на правах анонимности рассказал РИА Новости знакомый экс-омоновца. — Хозяйка проснулась и позвала на помощь сыновей. Те обнаружили грабителя возле трамвайной остановки, избили и сдали полиции. Сергей был сильно пьян, поэтому ничего не помнит: ни кто его бил, ни как он залез в дом, ни как стащил ноутбук. Соответственно, вину он тоже не признает".

По словам приятеля Фомина, экс-спецназовец не смог четко рассказать полицейским, как именно его избивали братья Астафьевы. А на процедуре опознания он даже не узнал их в лицо.

В пресс-службе областного главка МВД РИА Новости заявили, что оба уголовных дела находятся на контроле у руководства. Для более объективного расследования все материалы в отношении братьев передали из Дзержинского отдела полиции в городское управление. Если вину Астафьевых докажут, то им грозит до 12 лет колонии строгого режима. При этом Фомину светит вдвое меньше.

В прошлом году экс-омоновца уже привлекали за кражу. По данным следствия, он похитил велосипед стоимостью 25 тысяч рублей. Однако тюремного срока тогда избежал — уголовное дело прекратили за примирением сторон.