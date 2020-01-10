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Туризм
2020-01-10T11:01+0300
https://ria.ru/20200110/1563221338.html
Выяснилось, сколько туристов в каникулы устали отдыхать
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РИА Новости

Выяснилось, сколько туристов в каникулы устали отдыхать

11:01 10.01.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновДевушки фотографируются на Красной площади в Москве
Девушки фотографируются на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Туристы, опрошенные сервисом для планирования путешествий, рассказали о том, хотят ли они продлить новогодние каникулы, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 1500 пользователей и выяснили, что большинство из них (76,3 процента) были бы не против продлить каникулы. В этом году они составили восемь дней, на два дня меньше, чем обычно. Остальные сказали, что отдыхать им уже надоело.
На вопрос о том, соскучились ли опрошенные по работе за длинные январские выходные, четверть респондентов дали положительный ответ.
Почти три четверти путешественников (70,4 процента) сообщили, что они отлично отдохнули в праздники. У остальных же по различным причинам они не удались.
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