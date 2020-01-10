Выяснилось, сколько туристов в каникулы устали отдыхать

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Туристы, опрошенные сервисом для планирования путешествий, рассказали о том, хотят ли они продлить новогодние каникулы, сообщает OneTwoTrip.

Специалисты компании провели исследование среди 1500 пользователей и выяснили, что большинство из них (76,3 процента) были бы не против продлить каникулы. В этом году они составили восемь дней, на два дня меньше, чем обычно. Остальные сказали, что отдыхать им уже надоело.

На вопрос о том, соскучились ли опрошенные по работе за длинные январские выходные, четверть респондентов дали положительный ответ.