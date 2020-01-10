"Спонсор терроризма" VS "кровожадный дьявол". Третья мировая близко?

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ИноСМИ. Серьезно "Спонсор терроризма" VS "кровожадный дьявол". Третья мировая близко?

Пока мы отдыхали, в мире чуть было не разразилась новая война. Опасность еще не миновала. Не станет ли ликвидация иранского генерала Сулеймани новым убийством эрцгерцога Франца-Фердинанда? Разбираемся, что произошло и чем это грозит миру.