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ИноСМИ. Серьезно
Новости России глазами иностранных СМИ. Главный редактор ИноСМИ Алексей Дубосарский и его соведущие о том, что беспокоит иностранную прессу в России.
2020-01-10T13:07+0300
https://ria.ru/20200110/1563218694.html
"Спонсор терроризма" VS "кровожадный дьявол". Третья мировая близко?
https://cdn21.img.ria.ru/images/156325/02/1563250234_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_e1cd17a4496b20259b3af5ffd1d63ff7.jpg
РИА Новости

"Спонсор терроризма" VS "кровожадный дьявол". Третья мировая близко?

12:00 10.01.2020 (обновлено: 13:07 10.01.2020)
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ИноСМИ. Серьезно
"Спонсор терроризма" VS "кровожадный дьявол". Третья мировая близко?
12:00
Пока мы отдыхали, в мире чуть было не разразилась новая война. Опасность еще не миновала. Не станет ли ликвидация иранского генерала Сулеймани новым убийством эрцгерцога Франца-Фердинанда? Разбираемся, что произошло и чем это грозит миру.
Военно-воздушные силы США нанесли авиаудар по международному аэропорту Багдада. В результате был убит генерал Касем Сулеймани, которого иные считали будущим лидером Ирана. Сулеймани руководил военными операциями Ирана по всему Ближнему Востоку, а значит, значение его смерти трудно переоценить.
В Иране Сулеймани был практически живой легендой, так что иранцы пришли в ярость и начали сыпать проклятиями в адрес США, но дальше угроз дело не шло: руководство страны оказалось между молотом и наковальней. Однако это не значит, что возможностей для мести у Ирана нет.
Неужели американцев ждет новый Перл-Харбор? У Ирана нет шансов выиграть эту войну, но плохо будет всем, включая Европу. Да и России придется готовить "план Б" для Ближнего Востока. Хотя кое-кто считает, что только Путин способен урегулировать этот опасный конфликт.
Все люди боятся войны. Откуда берётся этот страх, как его искоренить и надо ли это делать, слушайте в эпизоде "Страх войны" подкаста "Страхи/Ошибки".
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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