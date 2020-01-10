"Спонсор терроризма" VS "кровожадный дьявол". Третья мировая близко?

Военно-воздушные силы США нанесли авиаудар по международному аэропорту Багдада. В результате был убит генерал Касем Сулеймани, которого иные считали будущим лидером Ирана. Сулеймани руководил военными операциями Ирана по всему Ближнему Востоку, а значит, значение его смерти трудно переоценить.
В Иране Сулеймани был практически живой легендой, так что иранцы пришли в ярость и начали сыпать проклятиями в адрес США, но дальше угроз дело не шло: руководство страны оказалось между молотом и наковальней. Однако это не значит, что возможностей для мести у Ирана нет.
Неужели американцев ждет новый Перл-Харбор? У Ирана нет шансов выиграть эту войну, но плохо будет всем, включая Европу. Да и России придется готовить "план Б" для Ближнего Востока. Хотя кое-кто считает, что только Путин способен урегулировать этот опасный конфликт.
Все люди боятся войны. Откуда берётся этот страх, как его искоренить и надо ли это делать, слушайте в эпизоде "Страх войны" подкаста "Страхи/Ошибки".
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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