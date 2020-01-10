Астролог рассказала, кто из знаков зодиака — "хамелеон"

"Близнецы легко приспосабливаются к новым условиям и легко принимают перемены. Девы рождаются в один из самых печальных периодов года, когда лето сменяет осень. Несмотря на это, люди этого знака сфокусированы и преданы любимым делам, а также используют навыки и идеи, чтобы принести пользу. Стрельцы предпочитают быть на десять шагов впереди остальных и живут под девизом "жизнь — это приключение". Рыбы — самые эмоциональные и ранимые в данном списке. Но при этом имеют хорошую интуицию, которая часто выручает их", — рассказала Лесли Хейл.