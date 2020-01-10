Астролог рассказала, кто из знаков зодиака — "хамелеон"

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Астролог Лесли Хейл рассказала, кого из знаков зодиака следует считать "хамелеонами", сообщает Women’s Health.
По ее словам, все 12 знаков делятся на три основные группы, каждая из которых представляет определенную стадию развития времени года (начало, середина, смена сезона).
Так, Овен, Весы, Рак, Козерог считаются "кардинальными" или открывающими знаками. Тельца, Льва, Скорпиона, Водолея называют "фиксированными" (располагаются посередине), а вот Деву, Стрельца, Рыб и Близнецов — принято считать "гибкими" или "хамелеонами", так как они приходятся на смену одного времени года на другое.
"Близнецы легко приспосабливаются к новым условиям и легко принимают перемены. Девы рождаются в один из самых печальных периодов года, когда лето сменяет осень. Несмотря на это, люди этого знака сфокусированы и преданы любимым делам, а также используют навыки и идеи, чтобы принести пользу. Стрельцы предпочитают быть на десять шагов впереди остальных и живут под девизом "жизнь — это приключение". Рыбы — самые эмоциональные и ранимые в данном списке. Но при этом имеют хорошую интуицию, которая часто выручает их", — рассказала Лесли Хейл.
Астролог подчеркнула, что такие знаки зодиака называют "хамелеонами" еще и потому, что они постоянно меняются.
"Они могут вести себя сегодня одним образом, а завтра — совершенно иначе. Поэтому сначала им нужно сосредоточиться на собственной жизни, прежде чем пытаться помогать остальным", — посоветовала она.