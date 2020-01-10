Уши на миллион: мышонок, который покорил весь мир

Он должен был быть Мортимером — мышонок, который 18 ноября 1928 года появился в анимационном фильме "Пароходик Вилли". От неподходящего имени Микки Мауса спасла жена Диснея.
Он должен был быть Мортимером — мышонок, который 18 ноября 1928 года появился в анимационном фильме "Пароходик Вилли". От неподходящего имени Микки Мауса спасла жена Диснея.
Главного диснеевского героя придумали не сразу, художники сомневались, кем он должен быть — котенком, щенком или лягушонком. Но владелец студии выбрал... мышонка.
Главного диснеевского героя придумали не сразу, художники сомневались, кем он должен быть — котенком, щенком или лягушонком. Но владелец студии выбрал... мышонка.
Зрители не сразу полюбили Микки, слишком уж он был похож на других героев Диснея. Не хватало чего-то особенного. Так у мышонка появились неизменные белые перчатки.
Зрители не сразу полюбили Микки, слишком уж он был похож на других героев Диснея. Не хватало чего-то особенного. Так у мышонка появились неизменные белые перчатки.
Вопреки расхожему мнению, Минни Маус — супруга Микки, а не подружка. По замыслу Диснея, герои поженились еще до того, как попали в кино.
Вопреки расхожему мнению, Минни Маус — супруга Микки, а не подружка. По замыслу Диснея, герои поженились еще до того, как попали в кино.
Сергей Эйзенштейн с сорежиссером Григорием Александровым и оператором Эдуардом Тиссэ в начале 1930-х побывал на студии Уолта Диснея и был впечатлен знакомством с ее основателем: "Кажется, что этот человек не только знает магию всех технических средств, но что он знает и все сокровеннейшие струны человеческих дум, образов, мыслей, чувств".
Сергей Эйзенштейн с сорежиссером Григорием Александровым и оператором Эдуардом Тиссэ в начале 1930-х побывал на студии Уолта Диснея и был впечатлен знакомством с ее основателем: "Кажется, что этот человек не только знает магию всех технических средств, но что он знает и все сокровеннейшие струны человеческих дум, образов, мыслей, чувств".
К середине ХХ века мышонок Микки стал одним из самых известных персонажей. Он снялся более чем в 130 картинах и примерил на себя самые разные роли: солдата, галантного кавалера, туриста и просто мышонка.
К середине ХХ века мышонок Микки стал одним из самых известных персонажей. Он снялся более чем в 130 картинах и примерил на себя самые разные роли: солдата, галантного кавалера, туриста и просто мышонка.
С 1957 по 1983 год у Микки Мауса был отпуск: в это время новые анимационные фильмы с приключениями мышонка на экраны не выходили.
С 1957 по 1983 год у Микки Мауса был отпуск: в это время новые анимационные фильмы с приключениями мышонка на экраны не выходили.
Во время официального визита Бориса Ельцина в Японию в октябре 1993 года супруга российского лидера Наина Иосифовна побывала в токийском Диснейленде.
Во время официального визита Бориса Ельцина в Японию в октябре 1993 года супруга российского лидера Наина Иосифовна побывала в токийском Диснейленде.
Оказывается, Микки — тот еще модник, на экране он сменил две сотни костюмов.
Оказывается, Микки — тот еще модник, на экране он сменил две сотни костюмов.
Малыш Микки Маус остается источником вдохновения не только для кинематографистов.
Малыш Микки Маус остается источником вдохновения не только для кинематографистов.
Образ озорного мышонка приносит студии Диснея огромный доход.
Футболки и толстовки со сценками из жизни Микки давно продают не только в сувенирных лавках Диснейленда, но и в дорогих бутиках.
Футболки и толстовки со сценками из жизни Микки давно продают не только в сувенирных лавках Диснейленда, но и в дорогих бутиках.
Легко узнаваемые уши украшают дизайнерские платья, очки и туфли.
Легко узнаваемые уши украшают дизайнерские платья, очки и туфли.
Модели демонстрируют коллекцию модельера Вивьена Тэма во время рекламных мероприятий в гонконгском Диснейленде. 21 января 2008 года.
Модели демонстрируют коллекцию модельера Вивьена Тэма во время рекламных мероприятий в гонконгском Диснейленде. 21 января 2008 года.
"Это своего рода забава — делать невозможное", — говорил Уолт Дисней.
"Это своего рода забава — делать невозможное", — говорил Уолт Дисней.