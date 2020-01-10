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https://ria.ru/20200110/1562642288.html
Уши на миллион: мышонок, который покорил весь мир
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РИА Новости

Уши на миллион: мышонок, который покорил весь мир

15:49 10.01.2020
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Он не просто мышонок, а обладатель "Оскара" и именной звезды на Аллее славы в Голливуде. Микки Маус, появившийся на свет в 1920-е в анимационной лаборатории Уолта Диснея, по сей день вдохновляет кинематографистов, художников и дизайнеров. Символу наступившего года посвящается фотолента Ria.ru.
© AFP 2019 / Getty Images/Alberto E. Rodriguez

Он должен был быть Мортимером — мышонок, который 18 ноября 1928 года появился в анимационном фильме "Пароходик Вилли". От неподходящего имени Микки Мауса спасла жена Диснея.

Певица Кэти Перри с Микки Маусом и Минни Маус во время церемонии в честь 90-летия диснеевской Минни Маус на Голливудской Аллее Славы. 22 января 2018 года
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Он должен был быть Мортимером — мышонок, который 18 ноября 1928 года появился в анимационном фильме "Пароходик Вилли". От неподходящего имени Микки Мауса спасла жена Диснея.

© AFP 2019 / Getty Images/Alberto E. Rodriguez
© AFP 2019 / Getty Images/Theo Wargo

Главного диснеевского героя придумали не сразу, художники сомневались, кем он должен быть — котенком, щенком или лягушонком. Но владелец студии выбрал... мышонка.

Сара Джессика Паркер на открытии Barneys New York и Disney Electric Holiday Window в Нью-Йорке. 14 ноября 2012 года
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Главного диснеевского героя придумали не сразу, художники сомневались, кем он должен быть — котенком, щенком или лягушонком. Но владелец студии выбрал... мышонка.

© AFP 2019 / Getty Images/Theo Wargo
© AFP 2019 / Getty Images/Vivien Killilea

Зрители не сразу полюбили Микки, слишком уж он был похож на других героев Диснея. Не хватало чего-то особенного. Так у мышонка появились неизменные белые перчатки.

Ким Кардашьян и Минни Маус на Fashion LA Awards в отеле Sunset Tower в Западном Голливуде, штат Калифорния. 2 апреля 2017 года
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Зрители не сразу полюбили Микки, слишком уж он был похож на других героев Диснея. Не хватало чего-то особенного. Так у мышонка появились неизменные белые перчатки.

© AFP 2019 / Getty Images/Vivien Killilea
© AFP 2019 / Miguel Medina

Вопреки расхожему мнению, Минни Маус — супруга Микки, а не подружка. По замыслу Диснея, герои поженились еще до того, как попали в кино.

Российская топ-модель Наталья Водянова с Микки Маусом и Минни в Диснейленде, в Париже. 28 марта 2009 год
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Вопреки расхожему мнению, Минни Маус — супруга Микки, а не подружка. По замыслу Диснея, герои поженились еще до того, как попали в кино.

© AFP 2019 / Miguel Medina
© РИА Новости

Сергей Эйзенштейн с сорежиссером Григорием Александровым и оператором Эдуардом Тиссэ в начале 1930-х побывал на студии Уолта Диснея и был впечатлен знакомством с ее основателем: "Кажется, что этот человек не только знает магию всех технических средств, но что он знает и все сокровеннейшие струны человеческих дум, образов, мыслей, чувств".

Режиссеры Григорий Александров, Сергей Эйзенштейн, режиссер-мультипликатор, художник и продюсер Уолт Дисней, оператор Эдуард Тиссэ, июнь 1930 год
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Сергей Эйзенштейн с сорежиссером Григорием Александровым и оператором Эдуардом Тиссэ в начале 1930-х побывал на студии Уолта Диснея и был впечатлен знакомством с ее основателем: "Кажется, что этот человек не только знает магию всех технических средств, но что он знает и все сокровеннейшие струны человеческих дум, образов, мыслей, чувств".

© РИА Новости
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

К середине ХХ века мышонок Микки стал одним из самых известных персонажей. Он снялся более чем в 130 картинах и примерил на себя самые разные роли: солдата, галантного кавалера, туриста и просто мышонка.

Телеведущие Ксения Собчак, удостоенная премии Женщина года Glamour 2009 в номинации Женщина года, после торжественной церемонии вручения в Московском драматическом театре имени М.Н.Ермоловой
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К середине ХХ века мышонок Микки стал одним из самых известных персонажей. Он снялся более чем в 130 картинах и примерил на себя самые разные роли: солдата, галантного кавалера, туриста и просто мышонка.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Галина Кмит

С 1957 по 1983 год у Микки Мауса был отпуск: в это время новые анимационные фильмы с приключениями мышонка на экраны не выходили.

Олимпийский Мишка и герой детских мультфильмов Микки Маус во время церемонии открытия показа мультипликационных фильмов Уолта Диснея в московском кинотеатре Россия
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С 1957 по 1983 год у Микки Мауса был отпуск: в это время новые анимационные фильмы с приключениями мышонка на экраны не выходили.

© РИА Новости / Галина Кмит
© РИА Новости / Дмитрий Донской

Во время официального визита Бориса Ельцина в Японию в октябре 1993 года супруга российского лидера Наина Иосифовна побывала в токийском Диснейленде.

Супруга Ельцина Наина Иосифовна во время посещения Диснейленда в Токио. 1993 год
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Во время официального визита Бориса Ельцина в Японию в октябре 1993 года супруга российского лидера Наина Иосифовна побывала в токийском Диснейленде.

© РИА Новости / Дмитрий Донской
© AFP 2019 / Punit Paranjpe

Оказывается, Микки — тот еще модник, на экране он сменил две сотни костюмов.

Модель во время шоу Воспоминания о Микки Маусе и Минни Маусе индийских дизайнеров Little Shilpa и Nitin Bal Chauhan на Lakme Fashion Week (LFW) в Мумбаи. 3 марта 2012 года
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Оказывается, Микки — тот еще модник, на экране он сменил две сотни костюмов.

© AFP 2019 / Punit Paranjpe
© AFP 2019 / Getty Images for Disney/Craig Barritt

Малыш Микки Маус остается источником вдохновения не только для кинематографистов.

Гости на выставке, приуроченной к 90-летию Микки Мауса в Нью-Йорке
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Малыш Микки Маус остается источником вдохновения не только для кинематографистов.

© AFP 2019 / Getty Images for Disney/Craig Barritt
© AFP 2019 / Vivien Killilea

Образ озорного мышонка приносит студии Диснея огромный доход.

Топ-модели Лили Олдридж и Стелла Максвелл с Минни Маус на Fashion LA Awards в отеле Sunset Tower в Западном Голливуде. 2 апреля 2017 года
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Образ озорного мышонка приносит студии Диснея огромный доход.

© AFP 2019 / Vivien Killilea
© AFP 2019 / Getty Images/Alberto E. Rodriguez

Футболки и толстовки со сценками из жизни Микки давно продают не только в сувенирных лавках Диснейленда, но и в дорогих бутиках.

Немецкая модель Хайди Клум на церемонии в честь 90-летия диснеевской Минни Маус на Голливудской Аллее Славы. 22 января 2018 года
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Футболки и толстовки со сценками из жизни Микки давно продают не только в сувенирных лавках Диснейленда, но и в дорогих бутиках.

© AFP 2019 / Getty Images/Alberto E. Rodriguez
© AFP 2019 / Getty Images for Disney/Frazer Harrison

Легко узнаваемые уши украшают дизайнерские платья, очки и туфли.

Модель на показе коллекции в честь 90-летия Микки Мауса в Диснейленде, штат Калифорния. 7 марта 2018 года
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Легко узнаваемые уши украшают дизайнерские платья, очки и туфли.

© AFP 2019 / Getty Images for Disney/Frazer Harrison
© AP Photo / Vincent Yu

Модели демонстрируют коллекцию модельера Вивьена Тэма во время рекламных мероприятий в гонконгском Диснейленде. 21 января 2008 года.

Модели демонстрируют коллекцию модельера Вивьена Тэма во время рекламных мероприятий в гонконгском Диснейленде. 21 января 2008года
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Модели демонстрируют коллекцию модельера Вивьена Тэма во время рекламных мероприятий в гонконгском Диснейленде. 21 января 2008 года.

© AP Photo / Vincent Yu
© AP Photo

"Это своего рода забава — делать невозможное", — говорил Уолт Дисней.

Американский карикатурист Уолт Дисней с одним из своих творений, Микки Маусом в Лондоне. 12 июня 1935 года
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"Это своего рода забава — делать невозможное", — говорил Уолт Дисней.

© AP Photo
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Новый год—2020Микки МаусКимберли КардашянХайди КлумУолт ДиснейСергей ЭйзенштейнНаталья ВодяноваСара ПаркерФото
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