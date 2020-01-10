Уши на миллион: мышонок, который покорил весь мир

Сергей Эйзенштейн с сорежиссером Григорием Александровым и оператором Эдуардом Тиссэ в начале 1930-х побывал на студии Уолта Диснея и был впечатлен знакомством с ее основателем: "Кажется, что этот человек не только знает магию всех технических средств, но что он знает и все сокровеннейшие струны человеческих дум, образов, мыслей, чувств".