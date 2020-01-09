Клинцевич назвал польскую резолюцию о начале войны "враждебным актом"

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Историческая правда о войне восторжествует, несмотря на желание Польши приравнять советских воинов-освободителей к фашистской Германии, заявил РИА Новости в четверг член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.
Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноват в начале Второй мировой войны.
"Это не просто недружественный, а откровенно враждебный акт по отношению к России, принятый к тому же польским Сеймом в канун великого праздника - 75-летия победы над фашизмом. Прямое надругательство над памятью сотен тысяч советских воинов, погибших при освобождении страны", - сказал сенатор.
По словам Клинцевича, историческая правда "оказалась под пятой политической конъюнктуры, мелких амбиций польской элиты". "Пытаясь таким неправедным способом возвеличить Польшу, она опустила ее ниже плинтуса. Это еще самое мягкое, что я могу сказать в ответ на решение Сейма", - отметил политик.
"Но правда о войне все равно пробьет себе дорогу, в том числе и в Польше", - уверен парламентарий.