Клинцевич назвал польскую резолюцию о начале войны "враждебным актом"

"Это не просто недружественный, а откровенно враждебный акт по отношению к России, принятый к тому же польским Сеймом в канун великого праздника - 75-летия победы над фашизмом. Прямое надругательство над памятью сотен тысяч советских воинов, погибших при освобождении страны", - сказал сенатор.