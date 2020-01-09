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Премьер Канады: украинский Boeing сбила иранская ракета
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РИА Новости

Премьер Канады: украинский Boeing сбила иранская ракета

23:11 09.01.2020 (обновлено: 06:05 10.01.2020)
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© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что страна располагает разведдаными, свидетельствующими, что Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране был случайно сбит иранской ракетой.
Ранее телеканал СВС сообщал, что Вашингтон передал Оттаве разведывательную информацию, которая подтверждает версию о том, что причиной крушения Boeing 737-800 стал залп из иранского зенитно-ракетного комплекса.
"В последние часы нам передали важные сообщения относительно инцидента... Располагаем разведдаными из нескольких источников, которые указывают, что самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух", - заявил канадский премьер на пресс-конференции. Он добавил, что, согласно полученной информации, самолет был сбит ненамеренно.
В то же время Трюдо призвал не торопиться с выводами и провести всестороннее и прозрачное расследование для установления истинных причин авиакатастрофы.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Среди пассажиров числились 63 гражданина Канады.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 21:11
Трамп усомнился в озвученной версии катастрофы Boeing в Иране
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Крушение украинского самолета в ИранеДжастин ТрюдоМеждународные авиалинии УкраиныКанадаВ мире
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Это вообще нормально запустить 16 ракет в то время как в небе Ирана десятки гражданских самолетов летает с людьми на борту с женщинами и детьми?
9 января, 23:30
Колинька Бобиков
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Ситуация принимает нешуточный оборот.
9 января, 23:28
Руслан Тлеуж
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