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На акции протеста в Париже пострадали двадцать манифестантов
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РИА Новости

На акции протеста в Париже пострадали двадцать манифестантов

23:08 09.01.2020
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста против пенсионной реформы в Париже
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста против пенсионной реформы в Париже
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Двадцать манифестантов пострадали в ходе акции протеста против пенсионной реформы, проходившей в четверг в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру полиции.
Ранее канал сообщал, что в ходе столкновений полиции и радикально настроенных участников акции протеста пострадало 16 правоохранителей.
Теперь BFMTV отмечает, что получили ранения и 20 манифестантов в результате "жестоких столкновений", которые произошли возле площади Святого Августина в восьмом округе Парижа. Конец митинга выдался напряженным: протестующие начали кидать в правоохранителей попадавшиеся под руку предметы, те в ответ применяли слезоточивый газ.
По последним данным префектуры столичной полиции, в Париже, по состоянию на 19.30 (21.30 мск), было задержано 27 человек.
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