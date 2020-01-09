На акции протеста в Париже пострадали двадцать манифестантов

Ранее канал сообщал, что в ходе столкновений полиции и радикально настроенных участников акции протеста пострадало 16 правоохранителей.
Теперь BFMTV отмечает, что получили ранения и 20 манифестантов в результате "жестоких столкновений", которые произошли возле площади Святого Августина в восьмом округе Парижа. Конец митинга выдался напряженным: протестующие начали кидать в правоохранителей попадавшиеся под руку предметы, те в ответ применяли слезоточивый газ.
По последним данным префектуры столичной полиции, в Париже, по состоянию на 19.30 (21.30 мск), было задержано 27 человек.
В четверг во французской столице прошло первое в новом году шествие противников пенсионной реформы.
Пятого декабря во Франции началась общенациональная бессрочная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию. В результате забастовки по всей стране значительно нарушена работа общественного транспорта - метро, электричек, поездов. За этот период состоялось несколько масштабных акций протеста в Париже и других французских городах.