МИД Украины направил России ноту протеста из-за визита Путина в Крым

Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин наблюдает за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов"

КИЕВ, 9 янв – РИА Новости. Министерство иностранных дел Министерство иностранных дел Украины направило РФ ноту протеста в связи с визитом президента РФ Владимира Путина Крым , сообщила в четверг пресс-секретарь ведомства Екатерина Зеленко.

В Черном море в четверг прошли совместные учения Черноморского и Северного флотов с выполнением ракетных стрельб, в том числе крылатыми ракетами "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал". В учениях были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка ЧФ и более 40 летательных аппаратов ВКС России. Путин наблюдал за ходом учений с борта "Маршала Устинова".

"В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов РФ российской стороне передана нота протеста", - написала Зеленко в микроблоге Twitter в четверг.

У зв’язку із з черговим неузгодженим з Україною візитом В.Путіна до тимчасово окупованого Криму з метою спостереження за незаконними навчаннями Північного і Чорноморського флотів РФ російській стороні передано ноту протесту. — Kateryna Zelenko 🇺🇦 (@KaterynaZelenko) 9 января 2020 г.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.