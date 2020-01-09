МИД Украины направил России ноту протеста из-за визита Путина в Крым

КИЕВ, 9 янв – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины направило РФ ноту протеста в связи с визитом президента РФ Владимира Путина в Крым, сообщила в четверг пресс-секретарь ведомства Екатерина Зеленко.
В Черном море в четверг прошли совместные учения Черноморского и Северного флотов с выполнением ракетных стрельб, в том числе крылатыми ракетами "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал". В учениях были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка ЧФ и более 40 летательных аппаратов ВКС России. Путин наблюдал за ходом учений с борта "Маршала Устинова".
"В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов РФ российской стороне передана нота протеста", - написала Зеленко в микроблоге Twitter в четверг.
У зв’язку із з черговим неузгодженим з Україною візитом В.Путіна до тимчасово окупованого Криму з метою спостереження за незаконними навчаннями Північного і Чорноморського флотів РФ російській стороні передано ноту протесту.— Kateryna Zelenko 🇺🇦 (@KaterynaZelenko) 9 января 2020 г.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".