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Пропавшего в Мексике журналиста нашли застреленным
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РИА Новости

Пропавшего в Мексике журналиста нашли застреленным

22:51 09.01.2020
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© AP Photo / Gustavo AguadoСотрудники правоохранительных органов Мексики
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
© AP Photo / Gustavo Aguado
МЕХИКО, 9 янв - РИА Новости. Тело ведущего и управляющего мексиканской радиостанции La Ke Buena Фиделя Авилы Гомеса с огнестрельными ранениями было обнаружено в ночь на четверг на границе западных штатов Мичоакан и Герреро, сообщили власти Мексики.
"Наши соболезнования родным и близким Фиделя Авилы Гомеса, журналиста из Мичоакана. Мы глубоко сожалеем о его убийстве. Мы будем продолжать работать для (обеспечения) свободы выражения мнений, мира и справедливости в Мексике", - сообщил пресс-секретарь президента Мексики Хесус Рамирес Куэвас.
По информации СМИ со ссылкой на данные прокуратуры, тело 46-летнего журналиста было обнаружено армейским патрулём в автомобиле в овраге у шоссе. Родственники заявили об исчезновении Авилы Гомеса 29 ноября, прокуратура штата Мичоакан объявила его пропавшим 2 декабря.
Государственная комиссия по правам человека осудила убийство и призвала власти не исключать из числа версий профессиональную деятельность погибшего. Региональная ассоциация журналистов призвала коллег прекратить траур, а властей - положить конец атакам на представителей СМИ.
Согласно отчету организации "Репортеры без границ" за 2019 год, Мексика находится на 144-м месте в рейтинге свободы прессы, за год в стране были убиты 10 журналистов.
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