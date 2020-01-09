Пропавшего в Мексике журналиста нашли застреленным

МЕХИКО, 9 янв - РИА Новости. Тело ведущего и управляющего мексиканской радиостанции La Ke Buena Фиделя Авилы Гомеса с огнестрельными ранениями было обнаружено в ночь на четверг на границе западных штатов Мичоакан и Герреро, сообщили власти Тело ведущего и управляющего мексиканской радиостанции La Ke Buena Фиделя Авилы Гомеса с огнестрельными ранениями было обнаружено в ночь на четверг на границе западных штатов Мичоакан и Герреро, сообщили власти Мексики

"Наши соболезнования родным и близким Фиделя Авилы Гомеса, журналиста из Мичоакана. Мы глубоко сожалеем о его убийстве. Мы будем продолжать работать для (обеспечения) свободы выражения мнений, мира и справедливости в Мексике", - сообщил пресс-секретарь президента Мексики Хесус Рамирес Куэвас.

По информации СМИ со ссылкой на данные прокуратуры, тело 46-летнего журналиста было обнаружено армейским патрулём в автомобиле в овраге у шоссе. Родственники заявили об исчезновении Авилы Гомеса 29 ноября, прокуратура штата Мичоакан объявила его пропавшим 2 декабря.

Государственная комиссия по правам человека осудила убийство и призвала власти не исключать из числа версий профессиональную деятельность погибшего. Региональная ассоциация журналистов призвала коллег прекратить траур, а властей - положить конец атакам на представителей СМИ.