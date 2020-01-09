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Культура
2020-01-10T10:37+0300
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Юрий Антонов перенес операцию
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РИА Новости

Юрий Антонов перенес операцию

22:36 09.01.2020 (обновлено: 10:37 10.01.2020)
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкПевец, композитор Юрий Антонов выступает на праздничном концерте "Россия молодая" в акватории Ялты
Певец, композитор Юрий Антонов выступает на праздничном концерте Россия молодая в акватории Ялты
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российский певец и композитор Юрий Антонов перенес операцию на коленном суставе. Об этом "МК" сообщил друг музыканта Андрей Ковалев.
Он рассказал, что Антонов пока не восстановился и ему нужен дополнительный период для реабилитации. Ковалев добавил, что операцию певцу сделали после "застарелой болезни".
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"У него с суставом на колене действительно проблемы, но ничего ему не удаляли, просто небольшая операция была, но все равно полной реабилитации пока нет, нога болит", — сказал собеседник издания.
Сейчас Антонов находится у себя дома в Подмосковье. По словам Ковалева, музыкант чувствует себя одиноко и ему хочется пообщаться с теми, кто от него ничего не требует.
"Ему же все время звонят, дергают: "Помогите с этим, с тем! Выступите на стороне этих, тех!" Его это, конечно, напрягает", — заявил Ковалев.
Он отметил, что из-за операции Антонов временно отказался от выступлений.
"Скоро Юрию Михайловичу 75 лет. Я думаю, он на год перенесет юбилей. Даст концерт, когда самочувствие ему позволит", — пояснил друг певца.
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