МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российский певец и композитор Юрий Антонов перенес операцию на коленном суставе. Об этом Российский певец и композитор Юрий Антонов перенес операцию на коленном суставе. Об этом "МК" сообщил друг музыканта Андрей Ковалев.

Он рассказал, что Антонов пока не восстановился и ему нужен дополнительный период для реабилитации. Ковалев добавил, что операцию певцу сделали после "застарелой болезни".

"У него с суставом на колене действительно проблемы, но ничего ему не удаляли, просто небольшая операция была, но все равно полной реабилитации пока нет, нога болит", — сказал собеседник издания.

Сейчас Антонов находится у себя дома в Подмосковье. По словам Ковалева, музыкант чувствует себя одиноко и ему хочется пообщаться с теми, кто от него ничего не требует.

"Ему же все время звонят, дергают: "Помогите с этим, с тем! Выступите на стороне этих, тех!" Его это, конечно, напрягает", — заявил Ковалев.

Он отметил, что из-за операции Антонов временно отказался от выступлений.