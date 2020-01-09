Митрополит Пирейский опроверг сообщения о признании Епифания

"Его Высокопреосвященство митрополит Пирейский как единственно канонического митрополита Киевского признает его Высокопреосвященство митрополита Киевского Онуфрия", - говорится в заявлении Пирейской митрополии, опубликованном в четверг.

Серафим считает канонически недействительными решения собора принять обращения извергнутого из сана и преданного анафеме Филарета Денисенко и извергнутого из сана Макария Малетича, а также "абсолютно недействительным созыв так называемого объединительного собора" и "абсолютно недействительным предоставление автокефалии". В заявлении подробно излагаются каноны, которые были нарушены при предоставлении "автокефалии", и напоминается, что Серафим неоднократно ранее заявлял об этом.