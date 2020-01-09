Митрополит Пирейский опроверг сообщения о признании Епифания

АФИНЫ, 9 янв - РИА Новости. Митрополит Пирейский Серафим опроверг публикации фанариотских СМИ, согласно которым он якобы признал новую "православную церковь" Украины и ее "митрополита" Епифания Думенко.
Поводом для публикаций стало то, что 6 января на богослужении в честь Богоявления Серафим сослужил архиепископу Афинскому и всей Греции Иерониму, поминавшему в числе предстоятелей поместных церквей "Епифания Киевского". "Таким праздничным, скажем так, образом и он сам (Серафим - ред.) признал автокефалию церкви Украины, в отношении чего у него давно были некоторые сомнения", - написал блог "Свет Фанара".
"Его Высокопреосвященство митрополит Пирейский как единственно канонического митрополита Киевского признает его Высокопреосвященство митрополита Киевского Онуфрия", - говорится в заявлении Пирейской митрополии, опубликованном в четверг.
Серафим считает канонически недействительными решения собора принять обращения извергнутого из сана и преданного анафеме Филарета Денисенко и извергнутого из сана Макария Малетича, а также "абсолютно недействительным созыв так называемого объединительного собора" и "абсолютно недействительным предоставление автокефалии". В заявлении подробно излагаются каноны, которые были нарушены при предоставлении "автокефалии", и напоминается, что Серафим неоднократно ранее заявлял об этом.
Свидетельством ошибки предоставления "великого сокровища автокефалии людям непризнанным, невежественным, глупым" являются совместные службы "новой структуры Украины" с папистами и униатами, говорится в заявлении.
При этом митрополия отмечает, что митрополит Пирейский не имел полномочий высказать архиепископу Афинскому свои тезисы.