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Религия и мировоззрение
2020-01-09T22:42+0300
https://ria.ru/20200109/1563237359.html
Митрополит Пирейский опроверг сообщения о признании Епифания
https://cdn21.img.ria.ru/images/127410/79/1274107988_0:390:2937:2042_1036x0_80_0_0_5d7678ec83cd762b47ddc676e9b11d17.jpg
РИА Новости

Митрополит Пирейский опроверг сообщения о признании Епифания

22:35 09.01.2020 (обновлено: 22:42 09.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГорода мира. Херсониссос
Города мира. Херсониссос
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
АФИНЫ, 9 янв - РИА Новости. Митрополит Пирейский Серафим опроверг публикации фанариотских СМИ, согласно которым он якобы признал новую "православную церковь" Украины и ее "митрополита" Епифания Думенко.
Поводом для публикаций стало то, что 6 января на богослужении в честь Богоявления Серафим сослужил архиепископу Афинскому и всей Греции Иерониму, поминавшему в числе предстоятелей поместных церквей "Епифания Киевского". "Таким праздничным, скажем так, образом и он сам (Серафим - ред.) признал автокефалию церкви Украины, в отношении чего у него давно были некоторые сомнения", - написал блог "Свет Фанара".
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"Его Высокопреосвященство митрополит Пирейский как единственно канонического митрополита Киевского признает его Высокопреосвященство митрополита Киевского Онуфрия", - говорится в заявлении Пирейской митрополии, опубликованном в четверг.
Серафим считает канонически недействительными решения собора принять обращения извергнутого из сана и преданного анафеме Филарета Денисенко и извергнутого из сана Макария Малетича, а также "абсолютно недействительным созыв так называемого объединительного собора" и "абсолютно недействительным предоставление автокефалии". В заявлении подробно излагаются каноны, которые были нарушены при предоставлении "автокефалии", и напоминается, что Серафим неоднократно ранее заявлял об этом.
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Свидетельством ошибки предоставления "великого сокровища автокефалии людям непризнанным, невежественным, глупым" являются совместные службы "новой структуры Украины" с папистами и униатами, говорится в заявлении.
При этом митрополия отмечает, что митрополит Пирейский не имел полномочий высказать архиепископу Афинскому свои тезисы.
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Религия и мировоззрениеАрхиепископ Афинский и всей Греции ИеронимЕпифаний ДуменкоНовости - Религия и мировоззрениеАфиныУкраинаВ мире
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