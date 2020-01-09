Жителя Воронежской области сбили во время оформления ДТП

ВОРОНЕЖ, 9 янв — РИА Новости. Один человек погиб, двое травмированы при наезде иномарки на пешеходов в Один человек погиб, двое травмированы при наезде иномарки на пешеходов в Воронежской области , сообщила РИА Новости представитель главного управления МВД по региону Наталья Куликова.

По словам Куликовой, около 20:00 мск в четверг на улице Медведовского в городе Острогожске 23-летний водитель ВАЗ-2110 столкнулся с ехавшим впереди Mitsubishi Lancer. В этой аварии никто не пострадал. Прибывший на место для оформления аварии экипаж ДПС включил проблесковые маяки на патрульном автомобиле, выставил знаки аварийной остановки.

"Примерно в 21:10 при оформлении ДТП на пешеходов, стоящих на проезжей части, допустил наезд автомобиль Daewoo Matiz под управлением 50-летнего местного жителя", — сообщила Куликова.

В результате 44-летний хозяин Mitsubishi погиб на месте.

"Двое получили ранения: водителю автомобиля ВАЗ-2110 оказана помощь, он отпущен домой, инспектор на автомобиле скорой помощи направлен в Лискинскую ЦРБ", — рассказала Куликова.