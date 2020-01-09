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https://ria.ru/20200109/1563237212.html
Жителя Воронежской области сбили во время оформления ДТП
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РИА Новости

Жителя Воронежской области сбили во время оформления ДТП

22:40 09.01.2020 (обновлено: 10:52 10.01.2020)
21218
© Фото : ГУ МВД России по Воронежской областиМесто ДТП в Острогожске. 9 января 2020
Место ДТП в Острогожске. 9 января 2020
© Фото : ГУ МВД России по Воронежской области
Место ДТП в Острогожске. 9 января 2020
ВОРОНЕЖ, 9 янв — РИА Новости. Один человек погиб, двое травмированы при наезде иномарки на пешеходов в Воронежской области, сообщила РИА Новости представитель главного управления МВД по региону Наталья Куликова.
По словам Куликовой, около 20:00 мск в четверг на улице Медведовского в городе Острогожске 23-летний водитель ВАЗ-2110 столкнулся с ехавшим впереди Mitsubishi Lancer. В этой аварии никто не пострадал. Прибывший на место для оформления аварии экипаж ДПС включил проблесковые маяки на патрульном автомобиле, выставил знаки аварийной остановки.
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"Примерно в 21:10 при оформлении ДТП на пешеходов, стоящих на проезжей части, допустил наезд автомобиль Daewoo Matiz под управлением 50-летнего местного жителя", — сообщила Куликова.
В результате 44-летний хозяин Mitsubishi погиб на месте.
"Двое получили ранения: водителю автомобиля ВАЗ-2110 оказана помощь, он отпущен домой, инспектор на автомобиле скорой помощи направлен в Лискинскую ЦРБ", — рассказала Куликова.
Она отметила, что место аварии было хорошо освещено, "обозначено в соответствии с требованиями ПДД", а инспекторы были в светоотражающих жилетах.
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МВД РФВоронежская областьОстрогожскВоронежПроисшествия
Популярные комментарии
а какие ещё меры? бетонный забор и танки в оцеплении?
10 января, 05:45
Сергей Рябенко
4400000
Через суд можно с ГИБДД взыскать за смерть родственника, так как они не приняли всех мер для безопасного оформления дтп. Включенные маячки это не все меры
10 января, 05:26
Федор Алексеевич
6000024
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