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Полиция нашла девушку, уронившую новогоднего оленя в Саратове
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РИА Новости

Полиция нашла девушку, уронившую новогоднего оленя в Саратове

22:26 09.01.2020 (обновлено: 04:23 10.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
САРАТОВ, 9 янв - РИА Новости. Саратовская полиция отыскала местную жительницу, повредившую новогоднюю фигуру оленя на центральной пешеходной улице города, сообщила в четверг пресс-служба городского УМВД.
Ранее в группе "Типичный Саратов" ВКонтакте появилась видеозапись, на которой запечатлено, как девушка сидит верхом на украшенной лампочками фигуре оленя, зовет кого-то "кататься", а затем вместе с оленем падает, но успевает схватиться за фонарный столб.
"В сети интернет был размещен видеоролик, на котором неизвестная повредила арт-объект. Сотрудниками УМВД России по городу Саратову в ходе проверки установлена личность гражданки, ей оказалась 24-летняя жительница областного центра. Девушка призналась в содеянном и пояснила, что видеозапись была сделана ночью 2 января на проспекте Кирова", - говорится в сообщении.
Подозреваемую доставили в отдел полиции, где в отношении нее завели административное дело. "В действиях гражданки усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Собранный сотрудниками отдела полиции №6 в составе УМВД России по Саратову материал направлен в суд для принятия решения", - говорится в сообщении.
Девушке грозит административный штраф от 500 до тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.
"В содеянном раскаиваюсь, больше такого делать я не буду. Это было сделано ради веселья, не для порчи имущества городского. Свою вину я осознаю", - заявила подозреваемая на видео, распространенном пресс-службой УМВД по Саратову.
Полиция
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МВД РФСаратовРоссияПроисшествия
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