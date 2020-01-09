Полиция нашла девушку, уронившую новогоднего оленя в Саратове

САРАТОВ, 9 янв - РИА Новости. Саратовская полиция отыскала местную жительницу, повредившую новогоднюю фигуру оленя на центральной пешеходной улице города, сообщила в четверг пресс-служба городского УМВД.

Ранее в группе "Типичный Саратов" ВКонтакте появилась видеозапись , на которой запечатлено, как девушка сидит верхом на украшенной лампочками фигуре оленя, зовет кого-то "кататься", а затем вместе с оленем падает, но успевает схватиться за фонарный столб.

"В сети интернет был размещен видеоролик, на котором неизвестная повредила арт-объект. Сотрудниками УМВД России по городу Саратову в ходе проверки установлена личность гражданки, ей оказалась 24-летняя жительница областного центра. Девушка призналась в содеянном и пояснила, что видеозапись была сделана ночью 2 января на проспекте Кирова", - говорится в сообщении.

Подозреваемую доставили в отдел полиции, где в отношении нее завели административное дело. "В действиях гражданки усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Собранный сотрудниками отдела полиции №6 в составе УМВД России по Саратову материал направлен в суд для принятия решения", - говорится в сообщении.

Девушке грозит административный штраф от 500 до тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.