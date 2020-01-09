ЛНА приветствует инициативу России и Турции о перемирии

КАИР, 9 янв — РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара приветствует инициативу РФ и Турции по перемирию в Ливии, однако продолжит борьбу с террористами, говорится в заявлении командования ЛНА.
Ранее президенты России Владимир Путин и Турции Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 00.00 воскресенья, 12 января, и немедленно сесть за стол переговоров.
"Командование ЛНА приветствует инициативу российского президента Владимира Путина, президента дружественного российского государства, направленную на установление мира… заявляет, что усилия вооруженных сил в войне с террористическими группировками будут продолжены", - говорится в заявлении.
"Мы продолжим работу по созданию гражданского государства", - отмечается в нем.
Другого пути (без уничтожения террористических группировок) для создания гражданского государства нет, отмечается в тексте заявления ЛНА.
"Эти группировки установили контроль над столицей страны Триполи и получают помощь от некоторых стран и правительств, которые поставляют им военное оборудование и боеприпасы", - говорится в заявлении.
Ранее в четверг триполийское правительство национального согласия Ливии заявило, что высоко ценит и приветствует усилия России и Турции, направленные на поиск решения конфликта в стране.
Правительство в Триполи ранее запросило у Турции военную помощь на фоне наступления сил маршала Халифы Хафтара на ливийскую столицу. Сообщалось, что речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления. Парламент Турции 2 января большинством голосов разрешил отправку турецких военных в Ливию. Большинство арабских стран выступает категорически против возможного военного вмешательства Турции в ливийский конфликт.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.