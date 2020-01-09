ЛНА приветствует инициативу России и Турции о перемирии

Мужчина держит фото Халифы Хафтара во время демонстрации в Бенгази

КАИР, 9 янв — РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара приветствует инициативу РФ Турции по перемирию в Ливии , однако продолжит борьбу с террористами, говорится в заявлении командования ЛНА.

Ранее президенты России Владимир Путин и Турции Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 00.00 воскресенья, 12 января, и немедленно сесть за стол переговоров.

"Командование ЛНА приветствует инициативу российского президента Владимира Путина, президента дружественного российского государства, направленную на установление мира… заявляет, что усилия вооруженных сил в войне с террористическими группировками будут продолжены", - говорится в заявлении.

"Мы продолжим работу по созданию гражданского государства", - отмечается в нем.

Другого пути (без уничтожения террористических группировок) для создания гражданского государства нет, отмечается в тексте заявления ЛНА.

"Эти группировки установили контроль над столицей страны Триполи и получают помощь от некоторых стран и правительств, которые поставляют им военное оборудование и боеприпасы", - говорится в заявлении.

Ранее в четверг триполийское правительство национального согласия Ливии заявило, что высоко ценит и приветствует усилия России и Турции, направленные на поиск решения конфликта в стране.

Правительство в Триполи ранее запросило у Турции военную помощь на фоне наступления сил маршала Халифы Хафтара на ливийскую столицу. Сообщалось, что речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления. Парламент Турции 2 января большинством голосов разрешил отправку турецких военных в Ливию. Большинство арабских стран выступает категорически против возможного военного вмешательства Турции в ливийский конфликт.