В Ухте во время пожара на НПЗ из резервуаров вылилось горючее

Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Ухте

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв — РИА Новости. Горючие материалы вылились из нескольких резервуаров в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Горючие материалы вылились из нескольких резервуаров в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте в Республике Коми , сообщает администрация города.

Ранее сообщалось, что на НПЗ ООО "Лукойл-Ухтанефтепереработка" в четверг произошел пожар. По данным МЧС, площадь возгорания первоначально достигла тысячи квадратных метров, но затем сократилась до 700 квадратных метров. Пострадал один человек, он госпитализирован.

"По состоянию на 21:00 в результате пожара произошла окончательная разгерметизация нескольких резервуаров с выливом горючих материалов, что вызвало вспышку пламени. Огонь за пределы обвалования не распространился, продолжается тушение пожара. Пожар локализован, угрозы жителям города нет", — сообщает администрация Ухты на своей странице в соцсети "ВКонтакте"

В ГУ МЧС по Республике Коми информацию о локализации пожара пока не подтвердили.