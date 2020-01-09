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В Ухте во время пожара на НПЗ из резервуаров вылилось горючее
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РИА Новости

В Ухте во время пожара на НПЗ из резервуаров вылилось горючее

22:12 09.01.2020 (обновлено: 10:12 10.01.2020)
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© Фото : Николай АкулинПожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Ухте
Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Ухте
© Фото : Николай Акулин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв — РИА Новости. Горючие материалы вылились из нескольких резервуаров в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте в Республике Коми, сообщает администрация города.
Ранее сообщалось, что на НПЗ ООО "Лукойл-Ухтанефтепереработка" в четверг произошел пожар. По данным МЧС, площадь возгорания первоначально достигла тысячи квадратных метров, но затем сократилась до 700 квадратных метров. Пострадал один человек, он госпитализирован.
"По состоянию на 21:00 в результате пожара произошла окончательная разгерметизация нескольких резервуаров с выливом горючих материалов, что вызвало вспышку пламени. Огонь за пределы обвалования не распространился, продолжается тушение пожара. Пожар локализован, угрозы жителям города нет", — сообщает администрация Ухты на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
В ГУ МЧС по Республике Коми информацию о локализации пожара пока не подтвердили.
Ранее сообщалось, что НПЗ продолжает получать от "Транснефти" объемы нефти в соответствии с графиком поставок. Следственные органы начали доследственную проверку по факту пожара. Администрация Ухты сообщала, что пожар на НПЗ не угрожает жителям города.
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