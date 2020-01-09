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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-09T22:00+0300
https://ria.ru/20200109/1563236851.html
МИД Франции заявил о приверженности ядерной сделке с Ираном
https://cdn22.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_0:140:3147:1910_1036x0_80_0_0_c58d66cfe230fb70b7fe13b3fbd44c46.jpg
РИА Новости

МИД Франции заявил о приверженности ядерной сделке с Ираном

22:00 09.01.2020
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
ПАРИЖ, 9 янв - РИА Новости. Франция остается приверженной Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, заявил представитель французского МИД.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страны-гаранты должны выйти из СВПД по иранской ядерной программе и работать над новым соглашением. Сам Вашингтон объявил о выходе из сделки 8 мая 2018 года.
Здание МИД России на Смоленской площади в Москве, арх. В.Г.Гельфрейх, М.А.Минкус, 1948-53 гг.
9 января, 17:11
РФ не согласна с призывом Трампа выйти из "ядерной сделки" с Ираном
"Франция остается приверженной венским соглашениям по ядерной программе Ирана. Она продолжает работать с другими сторонами для полного их соблюдения", - сказал на брифинге представитель французского ведомства, комментируя призыв Трампа.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
В начале января 2020 года Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось". При этом Тегеран намерен продолжать сотрудничать с МАГАТЭ, как и раньше, и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Тегерана, предусмотренных ядерной сделкой.
Депутат бундестага Александер Ной
9 января, 14:14Конфликт США и Ирана
Немецкий депутат обвинил Евросоюз в "смерти" ядерной сделки с Ираном
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Конфликт США и ИранаСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Дональд ТрампМАГАТЭМИД Франции‎ИранСШАПарижВ мире
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