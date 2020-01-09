МИД Франции заявил о приверженности ядерной сделке с Ираном

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страны-гаранты должны выйти из СВПД по иранской ядерной программе и работать над новым соглашением. Сам Вашингтон объявил о выходе из сделки 8 мая 2018 года.

"Франция остается приверженной венским соглашениям по ядерной программе Ирана. Она продолжает работать с другими сторонами для полного их соблюдения", - сказал на брифинге представитель французского ведомства, комментируя призыв Трампа.

В начале января 2020 года Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось". При этом Тегеран намерен продолжать сотрудничать с МАГАТЭ, как и раньше, и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Тегерана, предусмотренных ядерной сделкой.