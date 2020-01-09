МИД Франции заявил о приверженности ядерной сделке с Ираном

ПАРИЖ, 9 янв - РИА Новости. Франция остается приверженной Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, заявил представитель французского МИД.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страны-гаранты должны выйти из СВПД по иранской ядерной программе и работать над новым соглашением. Сам Вашингтон объявил о выходе из сделки 8 мая 2018 года.
"Франция остается приверженной венским соглашениям по ядерной программе Ирана. Она продолжает работать с другими сторонами для полного их соблюдения", - сказал на брифинге представитель французского ведомства, комментируя призыв Трампа.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
В начале января 2020 года Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось". При этом Тегеран намерен продолжать сотрудничать с МАГАТЭ, как и раньше, и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Тегерана, предусмотренных ядерной сделкой.