В ходе манифестации в Париже пострадали шестнадцать полицейских

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста против пенсионной реформы в Париже

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Шестнадцать полицейских пострадали в ходе столкновений на манифестации против пенсионной реформы в Шестнадцать полицейских пострадали в ходе столкновений на манифестации против пенсионной реформы в Париже , передает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

В четверг во французской столице проходит первое с наступления нового года шествие противников реформы.

Канал отмечает, что столкновения полиции с радикально настроенными участниками акции произошли в районе площади Святого Августина. Правоохранители пострадали при разгоне радикалов.

Префектура столичной полиции написала в Twitter, что в районе площади находятся "группы нарушителей", и призвала других манифестантов избегать этих людей, чтобы ситуацию могли разрешить силы безопасности.

#9janvier | A 18h00, les forces de l'ordre avaient procédé à 24 interpellations. pic.twitter.com/DSckiuSxq6 — Préfecture de Police (@prefpolice) January 9, 2020

Также правоохранители указали, что на 18.00 (20.00 мск) были задержаны 24 человека.