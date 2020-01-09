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В ходе манифестации в Париже пострадали шестнадцать полицейских
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РИА Новости

В ходе манифестации в Париже пострадали шестнадцать полицейских

21:38 09.01.2020
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста против пенсионной реформы в Париже
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста против пенсионной реформы в Париже
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Шестнадцать полицейских пострадали в ходе столкновений на манифестации против пенсионной реформы в Париже, передает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.
В четверг во французской столице проходит первое с наступления нового года шествие противников реформы.
Канал отмечает, что столкновения полиции с радикально настроенными участниками акции произошли в районе площади Святого Августина. Правоохранители пострадали при разгоне радикалов.
Префектура столичной полиции написала в Twitter, что в районе площади находятся "группы нарушителей", и призвала других манифестантов избегать этих людей, чтобы ситуацию могли разрешить силы безопасности.
Также правоохранители указали, что на 18.00 (20.00 мск) были задержаны 24 человека.
Пятого декабря во Франции началась общенациональная бессрочная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию. В результате забастовки по всей стране значительно нарушена работа общественного транспорта - метро, электричек, поездов. За этот период состоялось несколько масштабных акций протеста в Париже и других французских городах.
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