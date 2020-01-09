В ходе манифестации в Париже пострадали шестнадцать полицейских

В четверг во французской столице проходит первое с наступления нового года шествие противников реформы.
Канал отмечает, что столкновения полиции с радикально настроенными участниками акции произошли в районе площади Святого Августина. Правоохранители пострадали при разгоне радикалов.
Префектура столичной полиции написала в Twitter, что в районе площади находятся "группы нарушителей", и призвала других манифестантов избегать этих людей, чтобы ситуацию могли разрешить силы безопасности.
#9janvier | A 18h00, les forces de l'ordre avaient procédé à 24 interpellations. pic.twitter.com/DSckiuSxq6— Préfecture de Police (@prefpolice) January 9, 2020
Также правоохранители указали, что на 18.00 (20.00 мск) были задержаны 24 человека.
Пятого декабря во Франции началась общенациональная бессрочная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию. В результате забастовки по всей стране значительно нарушена работа общественного транспорта - метро, электричек, поездов. За этот период состоялось несколько масштабных акций протеста в Париже и других французских городах.