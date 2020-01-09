Парламент Абхазии призвал Хаджимбу уйти в отставку

Президент Абхазии Рауль Хаджимба во время встречи со студентами Абхазского государственного университета в Сухуме

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Парламент Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента Рауля Хаджимбы , передает корреспондент РИА Новости.

Ранее глава государства отказался покидать пост, но согласился на переговоры с оппозицией.

Отставки президента потребовали протестующие , которые ворвались в администрацию и заблокировали ее. К моменту штурма сотрудников в здании уже не было.

Хаджимба провел экстренное заседание Совета безопасности и заявил, что в случае необходимости в республике могут ввести чрезвычайное положение.

Силовиков перевели на усиленный режим.

Парламент решил направить на переговоры к президенту пять человек, известно, что встреча прошла на повышенных тонах. Журналистов на нее не пустили.