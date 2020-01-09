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2020-01-10T06:37+0300
https://ria.ru/20200109/1563236505.html
Парламент Абхазии призвал Хаджимбу уйти в отставку
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РИА Новости

Парламент Абхазии призвал Хаджимбу уйти в отставку

21:36 09.01.2020 (обновлено: 06:37 10.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент Абхазии Рауль Хаджимба во время встречи со студентами Абхазского государственного университета в Сухуме
Президент Абхазии Рауль Хаджимба во время встречи со студентами Абхазского государственного университета в Сухуме
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента Рауля Хаджимбы, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее глава государства отказался покидать пост, но согласился на переговоры с оппозицией.
Протестующие пытаются прорваться в здание администрации президента Абхазии в Сухуме
9 января, 17:14
Протесты в Абхазии показывают глубину раскола общества, заявил эксперт
Отставки президента потребовали протестующие, которые ворвались в администрацию и заблокировали ее. К моменту штурма сотрудников в здании уже не было.
Хаджимба провел экстренное заседание Совета безопасности и заявил, что в случае необходимости в республике могут ввести чрезвычайное положение.
Силовиков перевели на усиленный режим.
Кадры с митинга у здания администрации президента Абхазии
9 января, 16:20
Опубликовано видео беспорядков у администрации президента Абхазии
Парламент решил направить на переговоры к президенту пять человек, известно, что встреча прошла на повышенных тонах. Журналистов на нее не пустили.
Протестующие в Абхазии недовольны тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, а также плохим социально-экономическим положением и коррупцией в стране.
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АбхазияРауль ХаджимбаВ мире
Популярные комментарии
Круто, без суда и следствия, потому что толпа захватило президентский дворец. Уровень даже не средневековья и античного мира, а куда-то дальше, к родо-племенным отношениям.
9 января, 21:38
nnikolo.fedoseev
177311042
Зачем абхазам работать? Россия обречена их содержать, чтобы они обратно в Грузинию не убежали
9 января, 21:46
ДрДорогой россиянин
8115311164
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