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Пропавшую девочку из Пятигорска нашли в соседнем регионе
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РИА Новости

Пропавшую девочку из Пятигорска нашли в соседнем регионе

21:28 09.01.2020 (обновлено: 04:25 10.01.2020)
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
ПЯТИГОРСК, 9 янв - РИА Новости. Попавшая 13-летняя девочка из Пятигорска нашлась в соседнем регионе, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.
Ранее по факту исчезновения 13-летней девочки возбудили уголовное дело. Отмечалось, что она ушла из дома в ночь на 4 января и пропала.
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"Благодаря слаженной работе СКР, МВД, волонтеров и добровольцев удалось найти живой и невредимой пропавшую школьницу", - говорится в сообщении.
Сейчас школьницу везут в Пятигорск. "По предварительным данным, никаких преступлений в отношении малолетней совершено не было. Все обстоятельства исчезновения будут выяснены следователем СКР в ходе ее допроса", - уточнили в СК.
Между тем в главном управлении МВД по Ставропольскому краю сообщили, что девочка нашлась в Новороссийске. "Сотрудники уголовного розыска в ходе проводимой работы установили круг общения несовершеннолетней, прочесывали лесные массивы и возможные места нахождения. В результате сотрудники уголовного розыска выехали в Новороссийск, где установили местонахождение девочки", - отмечает МВД.
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