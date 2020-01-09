Пропавшую девочку из Пятигорска нашли в соседнем регионе

ПЯТИГОРСК, 9 янв - РИА Новости. Попавшая 13-летняя девочка из Пятигорска нашлась в соседнем регионе, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.
Ранее по факту исчезновения 13-летней девочки возбудили уголовное дело. Отмечалось, что она ушла из дома в ночь на 4 января и пропала.
9 января, 09:13В Екатеринбурге ищут школьницу, пропавшую 31 декабря
"Благодаря слаженной работе СКР, МВД, волонтеров и добровольцев удалось найти живой и невредимой пропавшую школьницу", - говорится в сообщении.
Сейчас школьницу везут в Пятигорск. "По предварительным данным, никаких преступлений в отношении малолетней совершено не было. Все обстоятельства исчезновения будут выяснены следователем СКР в ходе ее допроса", - уточнили в СК.
Между тем в главном управлении МВД по Ставропольскому краю сообщили, что девочка нашлась в Новороссийске. "Сотрудники уголовного розыска в ходе проводимой работы установили круг общения несовершеннолетней, прочесывали лесные массивы и возможные места нахождения. В результате сотрудники уголовного розыска выехали в Новороссийск, где установили местонахождение девочки", - отмечает МВД.
25 мая 2018, 08:00"Найден, жив. Найден, погиб". Как пропадают дети