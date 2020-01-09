Пропавшую девочку из Пятигорска нашли в соседнем регионе

Ранее по факту исчезновения 13-летней девочки возбудили уголовное дело. Отмечалось, что она ушла из дома в ночь на 4 января и пропала.

Между тем в главном управлении МВД по Ставропольскому краю сообщили, что девочка нашлась в Новороссийске. "Сотрудники уголовного розыска в ходе проводимой работы установили круг общения несовершеннолетней, прочесывали лесные массивы и возможные места нахождения. В результате сотрудники уголовного розыска выехали в Новороссийск, где установили местонахождение девочки", - отмечает МВД.