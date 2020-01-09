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2020-01-09T21:54+0300
https://ria.ru/20200109/1563236297.html
Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой
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РИА Новости

Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой

21:21 09.01.2020 (обновлено: 21:54 09.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Такое впечатление, что, как и во времена инквизиции, наука объявлена польским Сеймом ересью, а сторонники исторических фактов обвинены им в колдовстве. Вот так идеология побеждает правду", - написала Захарова в Facebook.
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Она напомнила, что правда зафиксирована Нюрнбергским трибуналом. По ее словам, если польский Сейм сомневается в решениях трибунала, то надо об этом заявить. В таком случае это будет считаться попыткой пересмотра итогов Второй мировой войны.
Ранее Сейм Польши принял резолюцию, авторы которой утверждают, что "к началу Второй мировой войны привели две тогдашние тоталитарные державы: гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз. По их мнению, "после заключения 23 августа 1939 года в Москве позорного пакта Молотова — Риббентропа первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и государства Центральной и Восточной Европы".
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Ранее Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны назвал Липского "сволочью и антисемитской свиньей". После этого посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши.
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Мария ЗахароваВторая мировая война (1939-1945)МИД РФПольшаВ мире
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Очень показательно, что Путин привёл конкретные слова конкретного человека, а власти Польши вместо опровержения просто заявили "вы всё врёте". Сразу понятно, чьи заявления "неправдивые".
9 января, 22:12
ВВольдемар
30740203
Кто тянул Владимир Владимировича за язык?? Кто?? Вот заголовки Польских СМИ: Сейм принял резолюцию против манипулирования фактами истории политиками Российской Федерации с целью дискредитации Польши и ухудшения российско-польских отношений!
9 января, 22:04
PZPetr Zhukoff
1232115278
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