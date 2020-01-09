Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-09T21:18+0300
https://ria.ru/20200109/1563236200.html
Парламент Абхазии рассмотрит проект постановления об отставке Хаджимбы
https://cdn23.img.ria.ru/images/155782/10/1557821047_0:0:2956:1663_1036x0_80_0_0_ce2c1729111a2765afa341f5216ace88.jpg
РИА Новости

Парламент Абхазии рассмотрит проект постановления об отставке Хаджимбы

21:18 09.01.2020
781
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент Абхазии Рауль Хаджимба
Президент Абхазии Рауль Хаджимба
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
СУХУМ, 9 янв - РИА Новости. Депутаты парламента Абхазии намерены рассмотреть проект постановления об отставке действующего президента Рауля Хаджимбы, который лоббируют оппозиционные депутаты.
Ранее сообщалось, что на заседании парламента было принято решение направить к Хаджимбе для переговоров пять человек. Депутат парламента Леонид Чамагуа, присутствовавший на переговорах с главой государства заявил, что Хаджимба отказался покидать свой пост, на чем настаивает оппозиция, но он готов к переговорам с протестующими.
Спикер Народного Собрания Абхазии Валерий Кварчия перед началом пресс-конференции, посвященной выборам президента Абхазии, в международном пресс-центре ЦИК Абхазии
Вчера, 20:03
Спикера парламента Абхазии госпитализировали после событий в Сухуми
Соответствующий проект постановления оказался в распоряжении РИА Новости. "В связи со сложившейся напряжённой общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе, парламент постановляет.... Обратиться к президенту Республики Абхазия воспользоваться статьей 65 конституции Республики Абхазия и подать в отставку", - говорится в документе.
Депутат Рауль Лолуа сообщил РИА новости, что сегодня планируется рассмотрение проекта постановления. "Сейчас мы обсудим документ, а затем проголосуем", - заявил он.
Кадры с митинга у здания администрации президента Абхазии
Вчера, 16:20
Опубликовано видео беспорядков у администрации президента Абхазии
В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса. После экстренного заседания совбеза президент Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим, а в случае необходимости он примет меры по введению в республике чрезвычайного положения.

Все новости Абхазии читайте на сайте Sputnik Абхазия >>

Протестующие пытаются прорваться в здание администрации президента Абхазии в Сухуме
Вчера, 17:52
Президент Абхазии поручил избежать развития ситуации вне правого поля
013100
Обсудить 0
АбхазияРауль ХаджимбаВ мире
Рекомендуем
Президент Абхазии Рауль Хаджимба во время встречи со студентами Абхазского государственного университета в Сухуме
Парламент Абхазии призвал Хаджимбу уйти в отставку
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Трамп заявил о "своих подозрениях" о крушении самолета в Иране
Кандидат в президенты Абхазии и действующий президент Рауль Хаджимба во время пресс-брифинга
Президент Абхазии отказался покидать пост
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Иране ответили на сообщения о том, что украинский Boeing могли сбить
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
Трамп заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США
Протестующие пытаются прорваться в здание администрации президента Абхазии в Сухуме
Президент Абхазии поручил избежать развития ситуации вне правого поля
Спикер Народного Собрания Абхазии Валерий Кварчия перед началом пресс-конференции, посвященной выборам президента Абхазии, в международном пресс-центре ЦИК Абхазии
Спикеру парламента Абхазии стало плохо на заседании
Город Джарджаназ в сирийской провинции Идлиб
В Идлибской зоне деэскалации ввели режим прекращения огня
Вестминстерское Аббатство и Биг Бен в Лондоне. 2017 год
Британская палата общин одобрила сделку по Brexit
Абхазские оппозиционеры пытаются прорваться в здание администрации президента республики в Сухуме
Оппозиция направит к президенту Абхазии пять человек для переговоров
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
Трамп заявил, что новые санкции против Ирана уже вступили в силу
Президент США Дональд Трамп
Трамп считает, что Иран уже сейчас должен начать переговоры с США
Премьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне
Украинский Boeing могла случайно сбить иранская ракета, заявил Джонсон
Участники акции оппозиции у здания администрации президента Абхазии
В столкновениях у администрации президента Абхазии пострадали люди
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:00Эксперт назвал возможные цели визита Меркель в Москву
13:58Актер из "Американской истории ужасов" умер в возрасте 27 лет
13:55ВС Испании оставил в силе решение о лишении главы Каталонии мандата
13:53В РВИО прокомментировали польскую резолюцию о Второй мировой войне
13:53Правительственные здания в Абхазии возьмут под круглосуточную охрану
13:52Киргизия и Таджикистан проведут расследование конфликта на границе
13:51Меркель на встрече с Путиным может затронуть Иран, заявили в Берлине
13:50Эксперт поддержала идею о штрафах за завышение стоимости услуг ЖКХ
13:45Меган Маркл вернулась в Канаду к сыну Арчи, сообщили СМИ
13:43Челябинские власти опровергли факты вывоза безнадзорных животных в лес
13:42СМИ опубликовали внутренние документы Boeing по самолету 737 MAX
13:40Ряд стран предложили Ирану помощь с изучением "черных ящиков" Boeing
13:40В Волгограде машина медслужбы с пациентом врезалась в столб
13:38Глава МИД Чехии призвал к деэскалации конфликта на Ближнем Востоке
13:34В Госдуме прокомментировали резолюцию Сейма Польши о Второй мировой
13:34Иран в пятницу начнет расшифровку "черных ящиков" украинского Boeing
13:33СМИ: украинский самолет в Иране был сбит двумя ракетами
13:30Ученые нашли способ омолодить мозг
13:28Налоги от миллиардного выигрыша в лотерею получит бюджет Подмосковья
13:23Сообщения о минировании московских школ не подтвердились
Лента новостейМолния