Парламент Абхазии рассмотрит проект постановления об отставке Хаджимбы

СУХУМ, 9 янв - РИА Новости. Депутаты парламента Абхазии намерены рассмотреть проект постановления об отставке действующего президента Депутаты парламента Абхазии намерены рассмотреть проект постановления об отставке действующего президента Рауля Хаджимбы , который лоббируют оппозиционные депутаты.

Ранее сообщалось, что на заседании парламента было принято решение направить к Хаджимбе для переговоров пять человек. Депутат парламента Леонид Чамагуа, присутствовавший на переговорах с главой государства заявил, что Хаджимба отказался покидать свой пост, на чем настаивает оппозиция, но он готов к переговорам с протестующими.

Соответствующий проект постановления оказался в распоряжении РИА Новости. "В связи со сложившейся напряжённой общественно-политической обстановкой в республике и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе, парламент постановляет.... Обратиться к президенту Республики Абхазия воспользоваться статьей 65 конституции Республики Абхазия и подать в отставку", - говорится в документе.

Депутат Рауль Лолуа сообщил РИА новости, что сегодня планируется рассмотрение проекта постановления. "Сейчас мы обсудим документ, а затем проголосуем", - заявил он.

В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса. После экстренного заседания совбеза президент Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим, а в случае необходимости он примет меры по введению в республике чрезвычайного положения.