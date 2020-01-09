Магазин в Москве закрыли из-за нашествия крыс

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Магазин "Пятерочка" на северо-востоке Магазин "Пятерочка" на северо-востоке Москвы временно закрыли из-за нашествия крыс, сообщила РИА Новости временно исполняющая обязанности главного государственного санитарного врача по Северо-Восточному административному округу столицы Ирина Тарасенко.

По ее словам, представители ведомства осмотрели торговый зал и другие помещения магазина на улице Бестужевых владение 11а. Согласно данным сайта продуктовой сети "Пятерочка", по этому адресу находится их торговая точка.

Как отметила Тарасенко, санитарно-гигиеническое состояние магазина оказалось неудовлетворительным. "…По периметру обнаружены разрушения в стенах, норы, по залу разбросаны фрукты, плоды были погрызены. Самих грызунов обнаружено не было, но присутствовали следы их жизнедеятельности. В результате осмотра был составлен протокол и вынесено постановление о временном закрытии магазина, в настоящий момент предприятие опечатано", - рассказала Тарасенко.

Дело передадут в Бутырский районный суд для принятия решения.