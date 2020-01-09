Трамп заявил о "своих подозрениях" о крушении самолета в Иране

"У меня есть свои подозрения. Я не хочу говорить об этом, поскольку у других людей есть схожие подозрения. Это трагедия. Но кто-то мог допустить ошибку. Он совершал полет в довольно суровом районе", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов. По его мнению, технические неполадки вряд ли явились причиной крушения.