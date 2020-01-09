В Идлибской зоне деэскалации ввели режим прекращения огня

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Режим прекращения огня введен в Идлибской зоне деэскалации в Сирии в четверг с 14.00 (мск), сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
"В соответствии с договоренностями, достигнутыми с турецкой стороной, с 14.00 9 января в Идлибской зоне деэскалации введен режим прекращения огня", - сказал он.
Военные РФ продолжили патрулирование по маршрутам Аджами – Мембидж, Аджами – Хирет – Эль-Хиссан в провинции Алеппо; Камышлы – Дейрун-Ага – Айн-Дивар – Эль-Маликия – Хан-Эльджабаль – Малла-Марса-Сагир – Камышлы, Дейрун-Ага – Бакароглу – Мусигора – Гири-Дера – Халлака – Шейх-Ибрагим – Кас-Табан – Батерзан – Дейрун-Ага в провинции Хасеке.
Кроме того, силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту Квайрес – Метрас – Швайхан – Айн-Иса – Мишрака – Бир-Кантари – Бир-Хамид-Эль-Али – Квайрес.
13 июля 2017, 20:15Зоны деэскалации конфликта в Сирии