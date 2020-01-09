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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-09T21:06+0300
https://ria.ru/20200109/1563235948.html
В Идлибской зоне деэскалации ввели режим прекращения огня
https://cdn23.img.ria.ru/images/156277/41/1562774114_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_ee2ee06efa35ec1b77f2356ec7a186fe.jpg
РИА Новости

В Идлибской зоне деэскалации ввели режим прекращения огня

21:06 09.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГород Джарджаназ в сирийской провинции Идлиб
Город Джарджаназ в сирийской провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Режим прекращения огня введен в Идлибской зоне деэскалации в Сирии в четверг с 14.00 (мск), сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
"В соответствии с договоренностями, достигнутыми с турецкой стороной, с 14.00 9 января в Идлибской зоне деэскалации введен режим прекращения огня", - сказал он.
Военные РФ продолжили патрулирование по маршрутам Аджами – Мембидж, Аджами – Хирет – Эль-Хиссан в провинции Алеппо; Камышлы – Дейрун-Ага – Айн-Дивар – Эль-Маликия – Хан-Эльджабаль – Малла-Марса-Сагир – Камышлы, Дейрун-Ага – Бакароглу – Мусигора – Гири-Дера – Халлака – Шейх-Ибрагим – Кас-Табан – Батерзан – Дейрун-Ага в провинции Хасеке.
Кроме того, силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту Квайрес – Метрас – Швайхан – Айн-Иса – Мишрака – Бир-Кантари – Бир-Хамид-Эль-Али – Квайрес.
Зоны деэскалации конфликта в Сирии
13 июля 2017, 20:15
Зоны деэскалации конфликта в Сирии
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