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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-09T20:43+0300
https://ria.ru/20200109/1563235499.html
Трамп заявил, что новые санкции против Ирана уже вступили в силу
https://cdn25.img.ria.ru/images/156319/51/1563195108_0:189:3072:1917_1036x0_80_0_0_8035e4a176026f7e38fc2b7950fbaedb.jpg
РИА Новости

Трамп заявил, что новые санкции против Ирана уже вступили в силу

20:43 09.01.2020
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что новые санкции против Ирана уже вступили в силу, но не пояснил, какие именно меры предприняли США.
Отвечая на вопрос журналистов, когда США могут ввести ранее анонсированные санкции против Ирана, Трампа сообщил: "незамедлительно".

"Сейчас они увеличены значительно. Я только недавно одобрил это с минфином", - сказал президент США.

Трамп не объяснил, о каких именно санкциях идет речь, но добавил, что по этому поводу будет опубликовано соответствующее заявление.
Наталья Поклонская
Вчера, 10:56
Поклонская прокомментировала санкции США против Ирана
Кризис между США и Ираном обострился после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США не пострадал. После удара Вашингтон заявил, что в ответ ограничится введением новых санкций. Трамп отмечал, что США не хотят использовать военную мощь, а лучшим сдерживающим Иран фактором являются экономические санкции.
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