Крупнейшую пресноводную рыбу признали вымершей

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Ученые заявили о полном исчезновении китайских веслоносов — крупнейших пресноводных Ученые заявили о полном исчезновении китайских веслоносов — крупнейших пресноводных рыб современности. Об этом сообщает LiveScience

Вид Psephurus gladius обитал в реке Янцзы, однако вымер "из-за чрезмерного вылова и фрагментации среды обитания".

"Поскольку нет ни одной особи, содержащейся в неволе, и не сохранилось живых тканей, чтобы восстановить вид, рыбу следует считать вымершей в соответствии с критериями Красной книги", — отмечается в статье.

В 1989 году веслоносов включили в список животных Китая , находящихся под наибольшей угрозой исчезновения. Последний раз живую особь видели в 2003 году. С 2017 года ученые исследовали местные реки и водоемы, а также рыбные рынки, чтобы найти подтверждение существованию этих животных. Исследователи расставили сети, куда попали 332 вида, но среди них не оказалось Psephurus gladius.