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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-09T20:26+0300
https://ria.ru/20200109/1563235141.html
Румыния готова усилить военное присутствие на Ближнем Востоке
https://cdn24.img.ria.ru/images/156323/50/1563235068_0:68:3072:1796_1036x0_80_0_0_f721493da69d5baf213cdc9e9df8e509.jpg
РИА Новости

Румыния готова усилить военное присутствие на Ближнем Востоке

20:26 09.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие армии Румынии
Военнослужащие армии Румынии
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИШИНЕВ, 9 янв — РИА Новости. Премьер Румынии Людовик Орбан заявил в четверг журналистам, что страна может усилить свое присутствие на Ближнем Востоке, если НАТО сочтет это необходимым для борьбы с терроризмом.
По данным Минобороны Румынии, в составе миротворческой миссии НАТО в Ираке было 14 граждан страны. После обострения ситуации было принято решение о временном переводе военнослужащих на другую базу НАТО.
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"С того момента, как мы стали членом НАТО, мы продемонстрировали, что для нас важно быть вовлеченными, если НАТО сочтет, что усиленное присутствие и более активное участие в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке или в других местах - это важно, то мы будем участвовать в подобных акциях", - приводит слова Орбана на пресс-конференции в Брюсселе румынское агентство Agerpres.
По его словам, НАТО имеет "основополагающее" значение для Румынии, поэтому Бухарест и дальше продолжит сотрудничать с Североатлантическим альянсом по всем направлениям.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как в ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани.
В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о начале операции возмездия за убийство Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США, возглавляющий международную коалицию по борьбе против ИГ*. По данным Вашингтона, никто из граждан США в результате удара не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб.

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