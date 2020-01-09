Румыния готова усилить военное присутствие на Ближнем Востоке

КИШИНЕВ, 9 янв — РИА Новости. Премьер Премьер Румынии Людовик Орбан заявил в четверг журналистам, что страна может усилить свое присутствие на Ближнем Востоке , если НАТО сочтет это необходимым для борьбы с терроризмом.

По данным Минобороны Румынии, в составе миротворческой миссии НАТО в Ираке было 14 граждан страны. После обострения ситуации было принято решение о временном переводе военнослужащих на другую базу НАТО.

"С того момента, как мы стали членом НАТО, мы продемонстрировали, что для нас важно быть вовлеченными, если НАТО сочтет, что усиленное присутствие и более активное участие в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке или в других местах - это важно, то мы будем участвовать в подобных акциях", - приводит слова Орбана на пресс-конференции в Брюсселе румынское агентство Agerpres

По его словам, НАТО имеет "основополагающее" значение для Румынии, поэтому Бухарест и дальше продолжит сотрудничать с Североатлантическим альянсом по всем направлениям.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как в ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани.