Площадь пожара на НПЗ в Ухте сократилась

"Площадь пожара сократилась до 700 "квадратов". Для ликвидации возгорания дополнительно привлечен пожарный поезд, прибывший из Сосногорска", - сказала собеседница агентства.

На НПЗ "Лукойл" в Коми в четверг произошел пожар. По данным МЧС РФ, первоначально площадь возгорания достигала 1000 квадратных метров. Пострадал один человек. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести. НПЗ продолжает получать от "Транснефти" объемы нефти в соответствии с графиком поставок.