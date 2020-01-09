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СК проверит действия алтайских врачей после гибели пациентки
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РИА Новости

СК проверит действия алтайских врачей после гибели пациентки

20:05 09.01.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
БАРНАУЛ, 9 янв - РИА Новости. Следователи Алтайского края начали проверку после того, как в социальных сетях житель Новоалтайска заявил, что его жена скончалась после отказа врачей ее госпитализировать, сообщает СК РФ региона.
По словам мужчины, в декабре он обратился в отделение скорой помощи при городской больнице Новоалтайска, у его жены болела нога. Приехавшие по вызову врачи поставили женщине обезболивающие препараты и не предложили госпитализацию, рассказал он.
Супруге лучше не стало, через день ее доставили в городскую больницу, где спустя несколько часов она скончалась.
"В настоящее время начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении СК. Назначены необходимые экспертизы.
Врач
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Следственный комитет РФНовоалтайскАлтайский крайРоссияПроисшествия
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