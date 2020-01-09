СК проверит действия алтайских врачей после гибели пациентки

БАРНАУЛ, 9 янв - РИА Новости. Следователи Следователи Алтайского края начали проверку после того, как в социальных сетях житель Новоалтайска заявил, что его жена скончалась после отказа врачей ее госпитализировать, сообщает СК РФ региона.

По словам мужчины, в декабре он обратился в отделение скорой помощи при городской больнице Новоалтайска, у его жены болела нога. Приехавшие по вызову врачи поставили женщине обезболивающие препараты и не предложили госпитализацию, рассказал он.

Супруге лучше не стало, через день ее доставили в городскую больницу, где спустя несколько часов она скончалась.