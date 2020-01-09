Небензя призвал к немедленной деэскалации в регионе Персидского залива

Он отметил также, что "от извращения норм международного права и бездумного вмешательства вот уже много лет больше других страдает регион Ближнего Востока и Северной Африки". "Неурегулированность палестино-израильского конфликта, незаконное вторжение в Ирак, непрекращающееся насилие в Афганистане, убийство лидера Ливии и разрушение страны, попытка свержения законной власти в Сирии, внесудебная расправа над официальным лицом суверенной державы в третьей стране – вот только несколько примеров действий, оставивших раны на теле международной законности и правопорядка", - указал Небензя.