Небензя призвал к немедленной деэскалации в регионе Персидского залива

ООН, 9 янв – РИА Новости. Россия призывает к немедленной деэскалаци в регионе Персидского залива, цена конфликта слишком высока, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
Заседание посвящено проблеме соблюдения устава ООН.
Он отметил также, что "от извращения норм международного права и бездумного вмешательства вот уже много лет больше других страдает регион Ближнего Востока и Северной Африки". "Неурегулированность палестино-израильского конфликта, незаконное вторжение в Ирак, непрекращающееся насилие в Афганистане, убийство лидера Ливии и разрушение страны, попытка свержения законной власти в Сирии, внесудебная расправа над официальным лицом суверенной державы в третьей стране – вот только несколько примеров действий, оставивших раны на теле международной законности и правопорядка", - указал Небензя.
По его словам, квинтэссенцией всех этих событий стал выход Соединенных Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, "одобренного Советом Безопасности ООН и имеющего ключевое значение для ядерного нераспространения".
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"В результате все нарастающей конфронтации регион, да и весь мир, оказался на грани конфликта, последствия которого непредсказуемы. Мы призываем к немедленной деэскалации – риск конфликта слишком велик, а цена слишком высока", - подчеркнул Небензя.