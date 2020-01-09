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Президент Абхазии отказался покидать пост
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РИА Новости

Президент Абхазии отказался покидать пост

20:01 09.01.2020 (обновлено: 20:57 09.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Абхазии и действующий президент Рауль Хаджимба во время пресс-брифинга
Кандидат в президенты Абхазии и действующий президент Рауль Хаджимба во время пресс-брифинга
© РИА Новости / Илья Питалев
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СУХУМ, 9 янв — РИА Новости. Президент Абхазии Рауль Хаджимба отказался уходить в отставку, заявил депутат парламента Леонид Чамагуа, присутствовавший на переговорах с главой государства.
Он добавил, что Хаджимба согласился на переговоры с оппозицией.
Отставки президента потребовали протестующие, которые ворвались в администрацию и заблокировали ее. К моменту штурма сотрудников в здании уже не было.
Хаджимба провел экстренное заседание Совета безопасности и заявил, что в случае необходимости в республике могут ввести чрезвычайное положение.
Силовиков перевели на усиленный режим.
Парламент решил направить на переговоры к президенту пять человек, известно, что встреча прошла на повышенных тонах. Журналистов на нее не пустили.
Протестующие в Абхазии недовольны тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, а также плохим социально-экономическим положением и коррупцией в стране.
Спикер Народного Собрания Абхазии Валерий Кварчия перед началом пресс-конференции, посвященной выборам президента Абхазии, в международном пресс-центре ЦИК Абхазии
18:55
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