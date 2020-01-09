Президент Абхазии отказался покидать пост

Кандидат в президенты Абхазии и действующий президент Рауль Хаджимба во время пресс-брифинга

СУХУМ, 9 янв — РИА Новости. Президент Абхазии Президент Абхазии Рауль Хаджимба отказался уходить в отставку, заявил депутат парламента Леонид Чамагуа, присутствовавший на переговорах с главой государства.

Он добавил, что Хаджимба согласился на переговоры с оппозицией.

Отставки президента потребовали протестующие , которые ворвались в администрацию и заблокировали ее. К моменту штурма сотрудников в здании уже не было.

Хаджимба провел экстренное заседание Совета безопасности и заявил, что в случае необходимости в республике могут ввести чрезвычайное положение.

Силовиков перевели на усиленный режим.

Парламент решил направить на переговоры к президенту пять человек, известно, что встреча прошла на повышенных тонах. Журналистов на нее не пустили.