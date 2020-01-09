Латвия не существовала бы под "гитлеровской Германией", заявили в Риге

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что республика не могла бы существовать под нацистским режимом Германии, но и не может согласиться, что пакт Молотова-Риббентропа был чем-то хорошим.

Выступая на расширенной коллегии Минобороны РФ, президент России Владимир Путин отметил, что некоторые страны Европы, в частности Польша, перед Второй мировой войной вступили в сговор с фашистской Германией, и что на этот счет есть документы. Путин отметил, что именно такого же сорта люди, которые вели переговоры с Гитлером, сегодня сносят в Европе памятники советским воинам-освободителям. У России достаточно архивных материалов, которые не дадут "испоганить" память сражавшихся в Великой Отечественной войне, заявил глава государства. А на встрече с лидерами стран СНГ в Санкт-Петербурге 20 декабря российский президент представил коллегам ряд архивных документов, связанных с историей Второй мировой войны и довоенными отношениями европейских стран.

"Я думаю, мы все понимаем, что и под гитлеровской Германией свободная Латвия не могла существовать. Но вместе с тем мы не можем согласиться и никогда не будем соглашаться с трактовкой, что пакт Молотова-Риббентропа, что секретные протоколы о разделе Европы на сферы влияния, под которые мы тоже попали, что это что-то хорошее, и что это должно обеляться. Мы должны помнить, что был съезд народных депутатов Советского Союза в 1989 году, который осудил этот пакт. Вот в этом мы видим большой откат", - сказал глава МИД Латвии журналистам, аудиозапись интервью приводится на объединенном новостном портале Латвийского радио и телевидения.

Министр отметил, что Латвия "абсолютно" ценит тот вклад, который внес Советский Союз в разгром гитлеровской Германии.

"Если ты начинаешь так жестко пересматривать историю, говоря, что раздел мира или Европы в сфере влияния – это хорошее дело, что это успех советской дипломатии. А потом мы помним, как этот успех развивался в 1941 году, когда гитлеровская Германия напала на Советский союз, то это мы видим не только как упражнение исторического порядка, но и мы все же делаем некоторые выводы о том, как на эти дела сейчас смотрит руководство РФ. Это, конечно, не может нас не волновать", - подчеркнул Ринкевич.