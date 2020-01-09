Пелоси заявила, что скоро направит в сенат дело импичмента Трампу

ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что, "вероятно, скоро" направит в сенат дело импичмента президенту США Дональду Трампу.
"Мы должны действовать разумно и мыслить стратегически", - сказала она журналистам на брифинге. По ее словам, статьи импичмента будут направлены в сенат "вероятно, скоро".
Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл ранее потребовал от демократов в палате представителей формально передать дело по импичменту Дональда Трампа в сенат.
Ранее палата представителей голосами лишь одной Демократической партии вынесла Трампу импичмент по двум пунктам. Однако спикер палаты представителей Нэнси Пелоси с декабря медлит с передачей дела в сенат и назначением обвинителей из числа депутатов палаты представителей. Пелоси заявила, что требует "честной" организации процесса в сенате. Республиканцы в ответ называют это нарушением прерогатив сената, который, согласно конституции США, имеет исключительные полномочия по проведению процесса по импичменту.
20 декабря 2019, 16:40АкцентыТянут-потянут. Демократы решили использовать против Трампа времяПока сенат не реабилитирует президента, он условно-досрочный, поскольку официально – под импичментом. Чтобы снять с него "порчу", верхней палате нужна инициатива снизу. Но там время тянут-потянут, потому что знают, вытянуть это дело не смогут.