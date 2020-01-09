Пелоси заявила, что скоро направит в сенат дело импичмента Трампу

Тянут-потянут. Демократы решили использовать против Трампа время Пока сенат не реабилитирует президента, он условно-досрочный, поскольку официально – под импичментом. Чтобы снять с него "порчу", верхней палате нужна инициатива снизу. Но там время тянут-потянут, потому что знают, вытянуть это дело не смогут.