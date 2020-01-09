Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-09T19:44+0300
https://ria.ru/20200109/1563234103.html
Пелоси заявила, что скоро направит в сенат дело импичмента Трампу
https://cdn22.img.ria.ru/images/147430/86/1474308636_0:235:4500:2766_1036x0_80_0_0_d62fad7475873c7910f3378a4ace3d91.jpg
РИА Новости

Пелоси заявила, что скоро направит в сенат дело импичмента Трампу

19:44 09.01.2020
354
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЛидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси. 14 августа 2016
Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси. 14 августа 2016
© AP Photo / J. Scott Applewhite
ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что, "вероятно, скоро" направит в сенат дело импичмента президенту США Дональду Трампу.
"Мы должны действовать разумно и мыслить стратегически", - сказала она журналистам на брифинге. По ее словам, статьи импичмента будут направлены в сенат "вероятно, скоро".
Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл ранее потребовал от демократов в палате представителей формально передать дело по импичменту Дональда Трампа в сенат.
Ранее палата представителей голосами лишь одной Демократической партии вынесла Трампу импичмент по двум пунктам. Однако спикер палаты представителей Нэнси Пелоси с декабря медлит с передачей дела в сенат и назначением обвинителей из числа депутатов палаты представителей. Пелоси заявила, что требует "честной" организации процесса в сенате. Республиканцы в ответ называют это нарушением прерогатив сената, который, согласно конституции США, имеет исключительные полномочия по проведению процесса по импичменту.
Тянут-потянут. Демократы решили использовать против Трампа время
20 декабря 2019, 16:40Акценты
Тянут-потянут. Демократы решили использовать против Трампа времяПока сенат не реабилитирует президента, он условно-досрочный, поскольку официально – под импичментом. Чтобы снять с него "порчу", верхней палате нужна инициатива снизу. Но там время тянут-потянут, потому что знают, вытянуть это дело не смогут.
2141000
Обсудить 0
Импичмент Дональда ТрампаНэнси ПелосиМитч МакконнеллДональд ТрампСенат СШАПалата представителей СШАВ мире
Рекомендуем
Британский принц Гарри и Меган, герцогиня Сассекская, во время посещения Канадского дома в Лондоне. 7 января 2020
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Пешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве
Синоптики предупредили о начале "европейской" зимы в Москве
Медицинский радиологический научный центр
Ученые показали, как излечить рак менее чем за секунду
Девушка во время пробежки на Крымской набережной в Москве
Ученые назвали способ продлить жизнь на десять лет
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев объяснил, почему Трамп не объявил войну Ирану
Тегеран, Иран
Иранские военные нарушили работу американских БПЛА после удара
Дом в Миорском районе Витебской области, где произошло убийство гостя
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Жительница Подмосковья Надежда Бартош, выигравшая миллиард рублей в лото
В "Столото" назвали имя лотерейного миллиардера
Сотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде. 1 января 2020
Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу
Глава МИД Эстонии призвал Иран и США к переговорам
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Архивное фото
Латвия не существовала бы под "гитлеровской Германией", заявили в Риге
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
Участники акции оппозиции у здания Администрации президента Абхазии. 9 января 2020
В Абхазии протестующие начали штурм администрации президента
Акция протеста против политики США на одной из улиц Каракаса
США: похоже, мы недооценили Россию и проиграли еще одну страну
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Авиаэксперт оценил версии о крушении украинского Boeing в Тегеране
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:23Россияне увидят первое в этом году лунное затмение
21:21Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале мировой войны
21:18Парламент Абхазии рассмотрит проект постановления об отставке Хаджимбы
21:11Магазин в Москве закрыли из-за нашествия крыс
21:10Трамп заявил о "своих подозрениях" о крушении самолета в Иране
21:09В Иране ответили на сообщения о том, что украинский Boeing могли сбить
21:06В Идлибской зоне деэскалации ввели режим прекращения огня
21:02Мэр Ухты рассказал о состоянии пострадавшего при пожаре на НПЗ в Коми
20:58Трамп заявил, что НАТО пора расширить присутствие на Ближнем Востоке
20:53Трамп считает, что Иран уже сейчас должен начать переговоры с США
20:51Британская палата общин одобрила сделку по Brexit
20:48Росавиация призвала усилить безопасность при полетах на Ближний Восток
20:46Тарантино рассказал, какая роль помогла ему стать режиссером
20:43Трамп заявил, что новые санкции против Ирана уже вступили в силу
20:42В Египте опасаются, что туристам не хватит качественных отелей
20:37СМИ: власти США считают, что украинский лайнер был сбит иранским ЗРК
20:33Трамп заявил, что Сулеймани планировал взрыв одного из посольств США
20:30Крупнейшую пресноводную рыбу признали вымершей
20:29В Иране начали расшифровывать "черные ящики" украинского Boeing
20:26Румыния готова усилить военное присутствие на Ближнем Востоке
Лента новостейМолния