Авиаэксперт оценил версии о крушении украинского Boeing в Тегеране

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов назвал четыре основные версии авиакатастрофы. В частности, он предположил, что лайнер "Международных авиалиний Украины" мог потерпеть крушение в результате поражения зенитной ракетой, из-за взрыва двигателя, столкновения с дроном или после теракта на борту.

По словам Лукашевича, все версии имеют право на существование, но к каждой из них есть вопросы.

Неисправность двигателя могла стать причиной крушения "Боинга", уверен эксперт. В частности, в случае течи и попадания топлива на раскаленную часть двигателя, происходит пожар. Кроме того, к возгоранию могло привести некачественно залитое моторное масло или разрушение подшипника, добавил Лукашевич.

Но он обратил внимание, что пожар в двигателе не приводит к перебоям в радиосвязи.

"Даже если перестанут работать оба двигателя и генератор остановится, самолет перейдет на аккумуляторы и связь будет работать", — пояснил эксперт.

Лукашевич допустил, что причиной катастрофы могло стать попадание зенитной ракеты, но фотография, на основе которой в Киеве выдвинули эту версию, не является доказательством.

Он подчеркнул, что только наличие поражающих элементов в телах погибших, в багаже или конструкции самолета сможет подтвердить состоятельность этой версии. Кроме того, важно обратить внимание место обнаружения осколков. Ракета, сбившая самолет, должна лежать в нескольких километрах от его фрагментов.

"Если ракета находится среди обломков, ее подбросили — 100%", — отметил Лукашевич.

Он также считает версию теракта на борту недоказуемой, пока не появятся данные с черных ящиков и не выяснят, где случился пожар и что горело.

Лукашевич допустил, что причиной крушения стало столкновение с дроном, так как США проводят разведку с помощью беспилотников, и над Тегераном мог быть один из них. Но эксперт посчитал потерю связи с самолетом странным обстоятельством.

"Радиосвязь — очень надежная система. У летчиков может отказать все что угодно, но у них должна быть возможность сообщить об этом на землю", — рассказал Лукашевич.

Трагедия под Тегераном

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс из иранской столицы в Киев, разбился накануне утром вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни.

Погибли 176 человек: 167 пассажиров из Ирана , Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.

В отчете Организации гражданской авиации Ирана говорится, что самолет загорелся до столкновения с землей. При этом траектория лайнера указывает на то, что экипаж развернулся в сторону аэропорта, однако пилоты о внештатных ситуациях не сообщали.