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2020-01-09T19:42+0300
https://ria.ru/20200109/1563233995.html
Авиаэксперт оценил версии о крушении украинского Boeing в Тегеране
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РИА Новости

Авиаэксперт оценил версии о крушении украинского Boeing в Тегеране

19:42 09.01.2020
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© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Авиаэксперт, бывший сотрудник ОКБ Сухого Вадим Лукашевич прокомментировал версии Совета национальной безопасности и обороны Украины о причинах крушения Boeing-737 под Тегераном.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов назвал четыре основные версии авиакатастрофы. В частности, он предположил, что лайнер "Международных авиалиний Украины" мог потерпеть крушение в результате поражения зенитной ракетой, из-за взрыва двигателя, столкновения с дроном или после теракта на борту.
По словам Лукашевича, все версии имеют право на существование, но к каждой из них есть вопросы.
Неисправность двигателя могла стать причиной крушения "Боинга", уверен эксперт. В частности, в случае течи и попадания топлива на раскаленную часть двигателя, происходит пожар. Кроме того, к возгоранию могло привести некачественно залитое моторное масло или разрушение подшипника, добавил Лукашевич.
Но он обратил внимание, что пожар в двигателе не приводит к перебоям в радиосвязи.
"Даже если перестанут работать оба двигателя и генератор остановится, самолет перейдет на аккумуляторы и связь будет работать", — пояснил эксперт.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
09:20
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Лукашевич допустил, что причиной катастрофы могло стать попадание зенитной ракеты, но фотография, на основе которой в Киеве выдвинули эту версию, не является доказательством.
Он подчеркнул, что только наличие поражающих элементов в телах погибших, в багаже или конструкции самолета сможет подтвердить состоятельность этой версии. Кроме того, важно обратить внимание место обнаружения осколков. Ракета, сбившая самолет, должна лежать в нескольких километрах от его фрагментов.
"Если ракета находится среди обломков, ее подбросили — 100%", — отметил Лукашевич.
Он также считает версию теракта на борту недоказуемой, пока не появятся данные с черных ящиков и не выяснят, где случился пожар и что горело.
Лукашевич допустил, что причиной крушения стало столкновение с дроном, так как США проводят разведку с помощью беспилотников, и над Тегераном мог быть один из них. Но эксперт посчитал потерю связи с самолетом странным обстоятельством.
"Радиосвязь — очень надежная система. У летчиков может отказать все что угодно, но у них должна быть возможность сообщить об этом на землю", — рассказал Лукашевич.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Вчера, 23:45
СМИ сообщили версию западных спецслужб о крушении самолета в Иране

Трагедия под Тегераном

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс из иранской столицы в Киев, разбился накануне утром вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни.
Погибли 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.
В отчете Организации гражданской авиации Ирана говорится, что самолет загорелся до столкновения с землей. При этом траектория лайнера указывает на то, что экипаж развернулся в сторону аэропорта, однако пилоты о внештатных ситуациях не сообщали.
СМИ со ссылкой на источники в канадских службах безопасности писали, что есть свидетельства, указывающие на перегрев одного из двигателей, что и стало причиной падения. По словам источников, западные спецслужбы пришли к выводу, что самолет не был сбит ракетой.
Цветы и свечи в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
16:55
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3200032
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Вадим ЛукашевичКрушение украинского самолета в ИранеАлексей ДаниловМеждународные авиалинии УкраиныСовет национальной безопасности и обороны УкраиныИранУкраинаВ мире
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