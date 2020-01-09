Лавров обсудил с главой МИД Пакистана ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с пакистанским коллегой Шахом Махмудом Курейши ситуацию, сложившуюся в регионе после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, положения дел в сирийском урегулировании и кризис в Ливии, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Как сообщили в МИД РФ, телефонный разговор состоялся 9 января по инициативе пакистанской стороны.
"Стороны обсудили ситуацию, сложившуюся в регионе вследствие убийства американскими военными под Багдадом командующего Силами специального назначения "Кодс" Корпуса стражей исламской революции Ирана К.Сулеймани и ответных шагов Ирана", - отметили в министерстве.
С российской стороны было отмечено, что действия США грозят тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности, а также указано, что существующие между государствами противоречия должны решаться мирным дипломатическим путем, за столом переговоров.
"Министры обменялись близкими оценками положения дел в сирийском урегулировании и в усилиях по преодолению кризиса в Ливии. Шах Махмуд Курейши высоко оценил результаты переговоров президентов России и Турции 8 января в Стамбуле", - добавили в ведомстве.
В ночь на 3 января США в результате ракетного удара по аэропорту Багдада уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.
На этой неделе корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса "земля-земля" были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.