Лавров обсудил с главой МИД Пакистана ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с пакистанским коллегой Шахом Махмудом Курейши ситуацию, сложившуюся в регионе после убийства иранского генерала Касема Сулеймани , положения дел в сирийском урегулировании и кризис в Ливии , говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщили в МИД РФ , телефонный разговор состоялся 9 января по инициативе пакистанской стороны.

"Стороны обсудили ситуацию, сложившуюся в регионе вследствие убийства американскими военными под Багдадом командующего Силами специального назначения "Кодс" Корпуса стражей исламской революции Ирана К.Сулеймани и ответных шагов Ирана", - отметили в министерстве.

С российской стороны было отмечено, что действия США грозят тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности, а также указано, что существующие между государствами противоречия должны решаться мирным дипломатическим путем, за столом переговоров.

"Министры обменялись близкими оценками положения дел в сирийском урегулировании и в усилиях по преодолению кризиса в Ливии. Шах Махмуд Курейши высоко оценил результаты переговоров президентов России и Турции 8 января в Стамбуле", - добавили в ведомстве.