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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-09T19:26+0300
https://ria.ru/20200109/1563233508.html
Лавров обсудил с главой МИД Пакистана ситуацию на Ближнем Востоке
https://cdn23.img.ria.ru/images/156257/34/1562573491_0:141:2920:1784_1036x0_80_0_0_0baf52b40ef968fd0ebee34f88d74063.jpg
РИА Новости

Лавров обсудил с главой МИД Пакистана ситуацию на Ближнем Востоке

19:26 09.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с пакистанским коллегой Шахом Махмудом Курейши ситуацию, сложившуюся в регионе после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, положения дел в сирийском урегулировании и кризис в Ливии, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Как сообщили в МИД РФ, телефонный разговор состоялся 9 января по инициативе пакистанской стороны.
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"Стороны обсудили ситуацию, сложившуюся в регионе вследствие убийства американскими военными под Багдадом командующего Силами специального назначения "Кодс" Корпуса стражей исламской революции Ирана К.Сулеймани и ответных шагов Ирана", - отметили в министерстве.
С российской стороны было отмечено, что действия США грозят тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности, а также указано, что существующие между государствами противоречия должны решаться мирным дипломатическим путем, за столом переговоров.
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"Министры обменялись близкими оценками положения дел в сирийском урегулировании и в усилиях по преодолению кризиса в Ливии. Шах Махмуд Курейши высоко оценил результаты переговоров президентов России и Турции 8 января в Стамбуле", - добавили в ведомстве.
В ночь на 3 января США в результате ракетного удара по аэропорту Багдада уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.
На этой неделе корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса "земля-земля" были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.
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