Лавров перенес визит в Узбекистан на 15-16 января

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Главы МИД РФ и Узбекистана Сергей Лавров и Абдулазиз Камилов согласовали в ходе телефонного разговора перенос визита российского министра в Ташкент с 12-13 января на 15-16 января, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Телефонный разговор состоялся 9 января по инициативе российской стороны.
Как отметили в МИД РФ, Лавров и Камилов обменялись мнениями по актуальным мировым проблемам.
"Согласован перенос намеченного на 12-13 января 2020 года официального визита Сергея Лаврова в Республику Узбекистан на 15-16 января 2020 года", - подчеркнули в ведомстве.
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Ранее МИД Узбекистана сообщил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров перенес свой визит в республику на 15-16 января из-за изменения графика международных мероприятий. Основные моменты ранее согласованной программы пребывания Лаврова в Узбекистане останутся без изменений.