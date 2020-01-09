Лавров перенес визит в Узбекистан на 15-16 января

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммадом Джавад Зарифом

Телефонный разговор состоялся 9 января по инициативе российской стороны.

Как отметили в МИД РФ, Лавров и Камилов обменялись мнениями по актуальным мировым проблемам.

"Согласован перенос намеченного на 12-13 января 2020 года официального визита Сергея Лаврова в Республику Узбекистан на 15-16 января 2020 года", - подчеркнули в ведомстве.