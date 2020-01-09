Пожар на НПЗ в Ухте не угрожает жителям, заявили в администрации

На НПЗ "Лукойла" в Коми в четверг произошел пожар. По данным МЧС, площадь возгорания достигла тысячи квадратных метров. Пострадал один человек, он госпитализирован. НПЗ продолжает получать от "Транснефти" объемы нефти в соответствии с графиком поставок. Следственные органы региона начали доследственную проверку.
"В 16:55 поступила информация о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе ООО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка". На место были направлены подразделения ГУ МЧС России по республике Коми. Угрозы для жителей Ухты нет", - говорится в сообщении городской администрации.
По информации СУСК РФ по Коми, во время работ произошло возгорание нефтепродуктов. Следователи осмотрят место происшествия после ликвидации пожара.