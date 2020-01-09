Пожар на НПЗ в Ухте не угрожает жителям, заявили в администрации

"В 16:55 поступила информация о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе ООО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка". На место были направлены подразделения ГУ МЧС России по республике Коми. Угрозы для жителей Ухты нет", - говорится в сообщении городской администрации.