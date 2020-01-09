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Пожар на НПЗ в Ухте не угрожает жителям, заявили в администрации
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РИА Новости

Пожар на НПЗ в Ухте не угрожает жителям, заявили в администрации

19:17 09.01.2020
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© Фото : Главное управление МЧС России по Республике КомиПожар на территории Нефтеперерабатывающего завода ООО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефетпереработка"
Пожар на территории Нефтеперерабатывающего завода ООО ЛУКОЙЛ-Ухтанефетпереработка
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Коми
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Пожар на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла" в Коми не угрожает жителям города, сообщает администрация Ухты.
На НПЗ "Лукойла" в Коми в четверг произошел пожар. По данным МЧС, площадь возгорания достигла тысячи квадратных метров. Пострадал один человек, он госпитализирован. НПЗ продолжает получать от "Транснефти" объемы нефти в соответствии с графиком поставок. Следственные органы региона начали доследственную проверку.
"В 16:55 поступила информация о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе ООО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка". На место были направлены подразделения ГУ МЧС России по республике Коми. Угрозы для жителей Ухты нет", - говорится в сообщении городской администрации.
По информации СУСК РФ по Коми, во время работ произошло возгорание нефтепродуктов. Следователи осмотрят место происшествия после ликвидации пожара.
Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Ухте
19:11
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002050
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ЛУКОЙЛМЧС РФКомиУхтаРоссияПроисшествия
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