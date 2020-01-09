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2020-01-09T19:56+0300
https://ria.ru/20200109/1563233117.html
Абхазская оппозиция заблокировала здание администрации президента
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РИА Новости

Абхазская оппозиция заблокировала здание администрации президента

19:16 09.01.2020 (обновлено: 19:56 09.01.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкАбхазские оппозиционеры пытаются прорваться в здание администрации президента республики в Сухуме
Абхазские оппозиционеры пытаются прорваться в здание администрации президента республики в Сухуме
© Sputnik
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СУХУМ, 9 янв — РИА Новости. Оппозиция заблокировала здание, в котором находятся администрация президента Абхазии и парламент, передает корреспондент РИА Новости.
Более 200 представителей оппозиции находятся внутри и никого не впускают. Протестующие продолжают требовать отставки действующего президента Рауля Хаджимбы.
Ранее состоялось экстренное заседание Совбеза, по итогам которого глава государства перевел силовые структуры на усиленный режим. Кроме того, в случае необходимости он пообещал ввести в республике чрезвычайное положение.
Оппозиционный депутат Дмитрий Дбар заявил РИА Новости, что протестующие требуют переговоров с президентом.
Протестующие пытаются прорваться в здание администрации президента Абхазии в Сухуме
17:14
Протесты в Абхазии показывают глубину раскола общества, заявил эксперт

"Пока он (Хаджимба. — Прим. ред.) не уйдет в отставку, мы никуда не уйдем. Сейчас мы делегируем к нему пять человек. Мы будем стоять до конца", — заявил Дбар.

Протестующие недовольны тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.
Спикер Народного Собрания Абхазии Валерий Кварчия перед началом пресс-конференции, посвященной выборам президента Абхазии, в международном пресс-центре ЦИК Абхазии
18:55
Спикеру парламента Абхазии стало плохо на заседании
18552648
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