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Адвокаты намерены требовать отсрочки слушаний по делу Винника
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РИА Новости

Адвокаты намерены требовать отсрочки слушаний по делу Винника

19:12 09.01.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
© РИА Новости / Геннадий Мельник
АФИНЫ, 9 янв – РИА Новости. Адвокаты россиянина Александра Винника на слушаниях дела в высшем административном суде Греции - Госсовете намерены настаивать на переносе слушаний в связи нарушениями, сообщил российским журналистам адвокат Тимофей Мусатов.
Госсовет в пятницу заслушает апелляцию на решения Минюста Греции об экстрадиции российского специалиста по технологиям блокчейна Винника поочередно во Францию, США и Россию. Винник в знак протеста с 20 декабря проводит голодовку. 23 декабря Госсовет приостановил выполнение решения Минюста Греции об экстрадиции Винника ввиду "опасности для его жизни". Рассмотрение апелляции планировалось на 24 марта 2020 года. Однако председатель Госсовета Екатерина Сакелларопулу назначила рассмотрение дела на 10 января "в виду его чрезвычайной важности".
Докладчиком выступит судья Диомидис Кириллопулос.
"Ничего хорошего от этого заседания я не жду. Тенденция известна", - сказал Мусатов.
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Он заявил, что министерство юстиции и Верховный суд (Ареопаг) не отправили адвокатам большую часть информации по делу.
"Большое количество информации от нас просто скрывалось. Докладчику дали минимум времени, он даже подготовиться не в состоянии. Все это говорит о желании моментального рассмотрения дела", - сказал адвокат.
Мусатов сообщил, что в четверг адвокаты подали еще несколько жалоб.
"Процедуры национальные и внутренние еще полностью не завершены, а решение о выдаче уже есть, что противоречит международному законодательству и законодательству ЕС. В связи с этим я не вижу хороших перспектив сейчас", - сказал адвокат.
"Мы сделали заявление об отсрочке рассмотрения, поскольку мы должны быть готовы. Будут сделаны заявления в связи с состоянием здоровья Александра Винника, в связи с подготовкой к заседанию. С точки зрения закона решение должно было бы быть перенесено", - сказал адвокат.
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Дело Винника

Российский специалист по технологиям блокчейна Александр Винник был арестован летом 2017 года по запросу США в Греции, куда он приехал на отдых как турист с женой и двумя маленькими детьми. Его выдачи по обвинению в разных преступлениях добиваются США, Франция и Россия.
США обвинили его в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по их утверждению, отмывались миллиарды долларов. В Америке россиянину грозит 55 лет тюрьмы.
Франция обвинила Винника в том, что он причастен к мошенническому обману тысяч французов, причем в то время, как сидел в греческой тюрьме, хотя он находился под круглосуточным наблюдением и не имел никакого доступа к электронным устройствам. Французские власти при этом не уточняли статус Винника – является ли он подозреваемым, обвиняемым или свидетелем.
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Винник отрицает все объявления и заявляет, что не нарушал законов США и Франции. Он также заявил, что готов предстать перед судом в России.
Адвокаты заявили, что глава Минюста Греции Костас Циарас подписал решение о выдаче Винника во Францию, а затем в США и в Россию с грубейшими нарушениями всех правовых норм.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что греческая Фемида приняла лукавое решение, и в Москве считают абсолютно неприемлемым подход греческих коллег, которые обещали вникнуть в представленные Россией дополнительные факты, но этого не произошло. По словами Лаврова, Россия настаивает на том, чтобы были проведены дополнительные действия по рассмотрению российской заявки.
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РоссияАлександр ВинникГрецияСШАВ мире
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