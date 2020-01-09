В Париже радикалы устроили беспорядки в районе вокзала Сен-Лазар

ПАРИЖ, 9 янв - РИА Новости, Виктория Иванова. Столкновения радикально настроенных участников шествия против пенсионной реформы с полицией проходят в районе вокзала Сен-Лазар в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости.
Днём в четверг во французской столице проходит первое с наступления нового года шествие противников реформы.
На одной из отходящих от вокзала улиц одетые в чёрное молодые люди принялись взрывать петарды и фейерверки, а также кидать в полицию булыжники и мусор. Хулиганов не остановил даже холодный и достаточно сильный дождь, начавшийся в середине манифестации.
Полиция, в свою очередь, применяет дымовые шашки и слезоточивый газ.