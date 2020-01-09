В Париже радикалы устроили беспорядки в районе вокзала Сен-Лазар

На одной из отходящих от вокзала улиц одетые в чёрное молодые люди принялись взрывать петарды и фейерверки, а также кидать в полицию булыжники и мусор. Хулиганов не остановил даже холодный и достаточно сильный дождь, начавшийся в середине манифестации.