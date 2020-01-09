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Спикеру парламента Абхазии стало плохо на заседании
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РИА Новости

Спикеру парламента Абхазии стало плохо на заседании

18:55 09.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСпикер Народного Собрания Абхазии Валерий Кварчия перед началом пресс-конференции, посвященной выборам президента Абхазии, в международном пресс-центре ЦИК Абхазии
Спикер Народного Собрания Абхазии Валерий Кварчия перед началом пресс-конференции, посвященной выборам президента Абхазии, в международном пресс-центре ЦИК Абхазии
© РИА Новости / Илья Питалев
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СУХУМ, 9 янв - РИА Новости. Спикеру парламента Абхазии Валерии Кварчии стало плохо на заседании, где обсуждали вопрос отставки президента Рауля Хаджимбы, ему вызвали скорую и увезли в республиканскую больницу для оказания помощи, передает корреспондент РИА Новости.
На заседании было принято решение направить к президенту Абхазии Раулю Хаджимбе для переговоров пять человек. Заседание, на которое не пустили журналистов, прошло на повышенных тонах.
В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. К этому времени в здании не осталось сотрудников президентского офиса. После экстренного заседания совбеза президент Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим, а в случае необходимости он примет меры по введению в республике чрезвычайного положения.
Тем временем протестующие переместились в парламент, где ожидают встречи со спикером законодательного органа. Они недовольны тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.
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