Спикеру парламента Абхазии стало плохо на заседании

На заседании было принято решение направить к президенту Абхазии Раулю Хаджимбе для переговоров пять человек. Заседание, на которое не пустили журналистов, прошло на повышенных тонах.

Тем временем протестующие переместились в парламент, где ожидают встречи со спикером законодательного органа. Они недовольны тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.