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Культура
2020-01-09T18:55+0300
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Комедия "Холоп" возглавила российский прокат в новогодние каникулы
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РИА Новости

Комедия "Холоп" возглавила российский прокат в новогодние каникулы

18:55 09.01.2020
1067
© Yellow, Black & White (2019)Кадр из фильма "Холоп"
Кадр из фильма Холоп
© Yellow, Black & White (2019)
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Комедия Клима Шипенко "Холоп" возглавила российский прокат в новогодние каникулы с общими сборами к 8 января 1,9 миллиарда рублей, сообщил портал kinobusiness.com.
В центре сюжета — представитель золотой молодежи Гриша, который после аварии попадает в 1860 год, в среду крепостных крестьян. В фильме снялись Милош Бикович, Мария Миронова, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Вадим Демчог, Александр Самойленко. Фильм вышел в прокат 26 декабря, сборы до 1 января составляли 389 миллионов рублей.
На втором месте из российских фильмов – комедия Ильи Куликова "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2", собравшая более миллиарда рублей к 8 января. Фантастический фильм Федора Бондарчука "Вторжение", собравший к концу новогодних каникул 751 миллиона рублей, занял третье место.
На четвертом месте – историческая драма Андрея Кравчука "Союз спасения", сборы фильма составили 574 миллиона рублей. Замыкает пятерку российских лидеров мультфильм "Иван Царевич и Серый волк-4" со сборами 466 миллионов рублей.
Кадр из мультфильма Камуфляж и шпионаж
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КультураМилош БиковичКлим ШипенкоКультураИван Охлобыстин
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