Комедия "Холоп" возглавила российский прокат в новогодние каникулы

В центре сюжета — представитель золотой молодежи Гриша, который после аварии попадает в 1860 год, в среду крепостных крестьян. В фильме снялись Милош Бикович, Мария Миронова, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Вадим Демчог, Александр Самойленко. Фильм вышел в прокат 26 декабря, сборы до 1 января составляли 389 миллионов рублей.