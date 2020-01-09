Найденная в Москве керамика поможет установить дату заселения столицы

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Найденные в центре Москвы фрагменты керамики эпохи неолита помогут установить дату заселения столицы и точно определить, была ли в городе стоянка древних рыбаков и охотников, рассказала РИА Новости заведующая сектором научной обработки археологических предметов и экспозиционно-выставочной работы отдела "Археология" Музея Москвы Екатерина Святицкая.
Ранее в пресс-службе Мосгорнаследия сообщили, что на территории бывшего Воспитательного дома в Китайгородском проезде Москвы археологи нашли фрагменты лепных керамических сосудов с ямочным орнаментом, характерным для позднего этапа неолитической Льяловской культуры 4–3 тысячелетия до нашей эры. Фрагменты обнаружены в отложениях, образовавшихся в ходе многократных разливов реки Москвы.
"Мы надеемся, что будут какие-то еще находки и что все-таки это было место, где действительно жили люди в эпоху неолита. Возможно, археологи найдут еще какие-нибудь орудия труда или кремневые оружия ... те предметы, которые могли бы сопутствовать этой керамике. Если в дальнейшем такие предметы будут найдены, то можно с уверенностью говорить, что на этом месте было поселение неолитических охотников и рыболовов. Для нас, для московской истории очень интересно понимать в какой момент наша территория была действительно заселена, в какой момент приходят люди для, пусть и недолгого, проживания", - рассказала Святицкая.
Она также подчеркнула, что из-за того, что московские земли раньше были малозаселенные и малолюдныe, то любая находка, которая свидетельствует о бытовании и проживании людей на этих землях, очень важна. Святицкая пояснила, что на протяжении многих лет археологи составляют археологическую карту Москвы и Московской области, куда заносятся подобные памятники архитектуры.
По ее словам, фрагменты керамических сосудов будут находиться в фонде Музея Москвы.
"Я думаю, что материалы с этого объекта к нам поступят... Я думаю, что в фонды музея они точно поступят, и экспонировать мы их тоже будем", - добавила Святицкая.