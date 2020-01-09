Найденная в Москве керамика поможет установить дату заселения столицы

"Мы надеемся, что будут какие-то еще находки и что все-таки это было место, где действительно жили люди в эпоху неолита. Возможно, археологи найдут еще какие-нибудь орудия труда или кремневые оружия ... те предметы, которые могли бы сопутствовать этой керамике. Если в дальнейшем такие предметы будут найдены, то можно с уверенностью говорить, что на этом месте было поселение неолитических охотников и рыболовов. Для нас, для московской истории очень интересно понимать в какой момент наша территория была действительно заселена, в какой момент приходят люди для, пусть и недолгого, проживания", - рассказала Святицкая.