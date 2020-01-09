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Лукашенко заявил, что искренне привержен идее независимости Белоруссии
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РИА Новости

Лукашенко заявил, что искренне привержен идее независимости Белоруссии

18:46 09.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 9 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что искренне привержен идее независимости республики.
"Вы, наверное, заметили, что в своих выступлениях … я часто говорю о суверенитете и независимости. Поверьте, это от души. Здесь нет никакого вранья, здесь нет какого-то моего поступка в угоду кому-то. Я действительно привержен этой идее", - заявил Лукашенко в четверг в Минске церемонии вручения премии "За духовное возрождение", специальной премии деятелям культуры и искусства и премии "Белорусский спортивный Олимп". Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь.
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Он заявил, что белорусы не имеют права не воспользоваться уникальной возможностью - созданным собственным независимым государством, иначе будут "спотыкаться о собственное нытье, разглагольствования и пожелания". "А потом будем объяснять оставшемуся на этой земле народу, почему у нас не получилось. Это государство мы действительно строим, создав прочную основу. И давайте без пафоса: мы строим не только для себя - для самого ценного и дорогого, что у нас у каждого есть, - своих детей", - отметил глава государства. Он добавил, что ему повезло быть первым президентом этого суверенного и независимого государства и "сыграть главную роль в его строительстве".
Лукашенко также отметил, что не оправдывается и никого не боится, просто хочет всех предупредить об остром периоде в существовании Белоруссии. "Мы идем не просто по тонкому льду или лезвию. Мы идем и шатаемся влево и вправо. Не дай бог, неточный, неверный шаг - мы потеряем все. Надо прекратить всякие шатания по мирным, спокойным, чистым улицам. Надо прекратить всякие разговоры о суверенитете и независимости, о том, что кто-то хочет здрадзiць (предать – ред.) и сдать Беларусь", - сказал он. Лукашенко заверил, что если кто-то и хочет это сделать, то "не первый президент, который эту страну строил".
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В декабре белорусская оппозиция провела ряд несанкционированных уличных акций против углубления интеграции Белоруссии и России и в поддержку сохранения суверенитета республики. Акции прошли на фоне планов властей Белоруссии и РФ к 20-летию договора о создании Союзного государства, который был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых "дорожных карт" по развитию интеграции. Как заявил 20 декабря по итогам переговоров президентов двух стран министр экономического развития РФ Максим Орешкин, финальные договоренности в части интеграции блокируют три группы вопросов - в сфере нефти, газа и налогов.
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РоссияАлександр ЛукашенкоСоюзное государствоБелоруссияВ мире
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