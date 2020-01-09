Лукашенко заявил, что искренне привержен идее независимости Белоруссии

МИНСК, 9 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что искренне привержен идее независимости республики.

"Вы, наверное, заметили, что в своих выступлениях … я часто говорю о суверенитете и независимости. Поверьте, это от души. Здесь нет никакого вранья, здесь нет какого-то моего поступка в угоду кому-то. Я действительно привержен этой идее", - заявил Лукашенко в четверг в Минске церемонии вручения премии "За духовное возрождение", специальной премии деятелям культуры и искусства и премии "Белорусский спортивный Олимп". Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь

Он заявил, что белорусы не имеют права не воспользоваться уникальной возможностью - созданным собственным независимым государством, иначе будут "спотыкаться о собственное нытье, разглагольствования и пожелания". "А потом будем объяснять оставшемуся на этой земле народу, почему у нас не получилось. Это государство мы действительно строим, создав прочную основу. И давайте без пафоса: мы строим не только для себя - для самого ценного и дорогого, что у нас у каждого есть, - своих детей", - отметил глава государства. Он добавил, что ему повезло быть первым президентом этого суверенного и независимого государства и "сыграть главную роль в его строительстве".

Лукашенко также отметил, что не оправдывается и никого не боится, просто хочет всех предупредить об остром периоде в существовании Белоруссии. "Мы идем не просто по тонкому льду или лезвию. Мы идем и шатаемся влево и вправо. Не дай бог, неточный, неверный шаг - мы потеряем все. Надо прекратить всякие шатания по мирным, спокойным, чистым улицам. Надо прекратить всякие разговоры о суверенитете и независимости, о том, что кто-то хочет здрадзiць (предать – ред.) и сдать Беларусь", - сказал он. Лукашенко заверил, что если кто-то и хочет это сделать, то "не первый президент, который эту страну строил".