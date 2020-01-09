Взрыв на НПЗ в Ухте попал на видео

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В соцсети "ВКонтакте" появилось видео из Лукойла " произошел взрыв и начался крупный пожар. В соцсети "ВКонтакте" появилось видео из Ухты , где на нефтеперерабатывающем заводе "" произошел взрыв и начался крупный пожар.

На кадрах видно вспышку на горизонте. Она настолько яркая, что на некоторое время ослепляет камеру наружного наблюдения. После этого в небе появляется зарево от пожара.

По предварительным данным, огонь распространился на площади около тысячи квадратных метров. Известно об одном пострадавшем, его доставили в больницу.

Сообщение о возгорании установки гидродепарафинизации дизельного топлива поступило в МЧС в 16:55 по московскому времени. Пожару присвоен третий номер сложности.

К тушению привлекли 78 человек и 18 единиц техники. На место направился пожарный поезд.

В администрации города заявили, что ЧП не представляет опасности для жителей.