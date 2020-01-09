Взрыв на НПЗ в Ухте попал на видео

На кадрах видно вспышку на горизонте. Она настолько яркая, что на некоторое время ослепляет камеру наружного наблюдения. После этого в небе появляется зарево от пожара.
По предварительным данным, огонь распространился на площади около тысячи квадратных метров. Известно об одном пострадавшем, его доставили в больницу.
Сообщение о возгорании установки гидродепарафинизации дизельного топлива поступило в МЧС в 16:55 по московскому времени. Пожару присвоен третий номер сложности.
К тушению привлекли 78 человек и 18 единиц техники. На место направился пожарный поезд.
В администрации города заявили, что ЧП не представляет опасности для жителей.
В СУ СК по региону сообщили, что ведомство проводит проверку по факту возгорания.
11 марта 2019, 12:50Момент взрыва на НПЗ в Комсомольске-на-Амуре попал на видео