Текст службы Рождества Христова на китайском языке издан в Гонконге

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Текст православной службы Рождества Христова на китайском языке издан в Гонконге, сообщает сайт Московского патриархата.

"Реализация проекта издания китайских текстов службы Рождества делает доступным для китайских верующих совершение праздничных богослужений на родном языке", - говорится в сообщении.

Как уточнили в РПЦ, китайский перевод текстов богослужения Рождества Христова опубликовало гонконгское издательство The China Orthodox Press. Издание содержит тексты различных церковных служб - царских часов, обедни, великой вечерни, великого повечерия и утрени. Тексты сопровождаются богослужебными комментариями на английском языке. Перевод выполнен в терминологии, использовавшейся Пекинской духовной миссией в XIX веке, адаптированной к современному стандарту китайских богослужебных текстов.

Электронная версия издания уже доступна на сайте издательства. "Версия с упрощенными иероглифами и печатное издание также будут доступны для приобретения на этом ресурсе", - информирует патриархат.

В декабре 2018 года решением Священного Синода Русской православной церкви был образован Патриарший экзархат Юго-Восточной Азии РПЦ с центром в Сингапуре. Активизация миссии Московского патриархата в этом регионе стала, в том числе, ответом на неканонические действия Константинопольского патриархата на Украине.