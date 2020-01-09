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Религия и мировоззрение
2020-01-09T18:37+0300
https://ria.ru/20200109/1563231723.html
Текст службы Рождества Христова на китайском языке издан в Гонконге
https://cdn22.img.ria.ru/images/156259/38/1562593813_0:0:2859:1608_1036x0_80_0_0_3425993e9a8bc994f82e0eab2acb39c1.jpg
РИА Новости

Текст службы Рождества Христова на китайском языке издан в Гонконге

18:37 09.01.2020
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CC BY 2.0 / ChiralJon / Hong Kong IslandФинансовый центр Гонконга
Финансовый центр Гонконга
CC BY 2.0 / ChiralJon / Hong Kong Island
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Текст православной службы Рождества Христова на китайском языке издан в Гонконге, сообщает сайт Московского патриархата.
"Реализация проекта издания китайских текстов службы Рождества делает доступным для китайских верующих совершение праздничных богослужений на родном языке", - говорится в сообщении.
Как уточнили в РПЦ, китайский перевод текстов богослужения Рождества Христова опубликовало гонконгское издательство The China Orthodox Press. Издание содержит тексты различных церковных служб - царских часов, обедни, великой вечерни, великого повечерия и утрени. Тексты сопровождаются богослужебными комментариями на английском языке. Перевод выполнен в терминологии, использовавшейся Пекинской духовной миссией в XIX веке, адаптированной к современному стандарту китайских богослужебных текстов.
Электронная версия издания уже доступна на сайте издательства. "Версия с упрощенными иероглифами и печатное издание также будут доступны для приобретения на этом ресурсе", - информирует патриархат.
Православная китайская девочка во время службы в соборе. Архивное фото
16 октября 2018, 06:46Религия и мировоззрение
Разрыв между РПЦ и Константинополем находит понимание паствы в Китае
В декабре 2018 года решением Священного Синода Русской православной церкви был образован Патриарший экзархат Юго-Восточной Азии РПЦ с центром в Сингапуре. Активизация миссии Московского патриархата в этом регионе стала, в том числе, ответом на неканонические действия Константинопольского патриархата на Украине.
Настоятель прихода РПЦ в Гонконге протоиерей Дионисий Поздняев сообщал РИА Новости, что решение Синода Русской церкви о вынужденном прекращении общения с Константинополем находит понимание среди православной паствы специального административного района КНР Гонконга и Китая в целом. Поздняев отметил, что "деятельность Константинопольского патриархата давно нарушала канонический порядок не только на Украине, но и в Гонконге, в Китае".
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Религия и мировоззрениеРусская православная церковьрелигия
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