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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-09T19:54+0300
https://ria.ru/20200109/1563231438.html
Ростуризм открыл горячую линию в связи с ситуацией на Ближнем Востоке
https://cdn21.img.ria.ru/images/101870/38/1018703856_0:0:2501:1407_1036x0_80_0_0_c7a3aed1fb7a3611a361851645817bc7.jpg
РИА Новости

Ростуризм открыл горячую линию в связи с ситуацией на Ближнем Востоке

18:33 09.01.2020 (обновлено: 19:54 09.01.2020)
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© Fotolia / Borna_MirТегеран
Тегеран
© Fotolia / Borna_Mir
Тегеран. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Ростуризм совместно с ассоциацией "Турпомощь" открыл горячую линию для туристов в связи с обострением ситуации в Ближневосточном регионе, сообщает ведомство.
"В связи с обострением ситуации в Ближневосточном регионе, в целях защиты прав и законных интересов потребителей туристских услуг информируем, что Ростуризмом совместно с Ассоциацией "Турпомощь" организована работа "горячей линии" для туристов по номеру телефона 8 499 678 12 03. Режим работы "горячей линии" с 09-00 по 21-00 мск", - говорится в сообщении.
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Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как в ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани.
В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о начале операции возмездия за убийство Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США, возглавляющий международную коалицию по борьбе против ИГ*. По данным Вашингтона, никто из граждан США в результате удара не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб.
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Конфликт США и ИранаТуризмНовости - ТуризмУдар Ирана по американским объектам в ИракеГибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиРостуризмАли ХаменеиИранСШАВ мире
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