Ростуризм открыл горячую линию в связи с ситуацией на Ближнем Востоке

"В связи с обострением ситуации в Ближневосточном регионе, в целях защиты прав и законных интересов потребителей туристских услуг информируем, что Ростуризмом совместно с Ассоциацией "Турпомощь" организована работа "горячей линии" для туристов по номеру телефона 8 499 678 12 03. Режим работы "горячей линии" с 09-00 по 21-00 мск", - говорится в сообщении.