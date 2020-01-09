Ростуризм открыл горячую линию в связи с ситуацией на Ближнем Востоке

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Ростуризм совместно с ассоциацией "Турпомощь" открыл горячую линию для туристов в связи с обострением ситуации в Ближневосточном регионе, сообщает ведомство.
"В связи с обострением ситуации в Ближневосточном регионе, в целях защиты прав и законных интересов потребителей туристских услуг информируем, что Ростуризмом совместно с Ассоциацией "Турпомощь" организована работа "горячей линии" для туристов по номеру телефона 8 499 678 12 03. Режим работы "горячей линии" с 09-00 по 21-00 мск", - говорится в сообщении.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как в ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани.
В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о начале операции возмездия за убийство Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США, возглавляющий международную коалицию по борьбе против ИГ*. По данным Вашингтона, никто из граждан США в результате удара не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб.
* Террористическая организация, запрещенная в России